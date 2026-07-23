Yurt Dışındaki Yatırımlar: Hisse Senedi ve DİBS Verileri - Son Dakika
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Yurt Dışındaki Yatırımlar: Hisse Senedi ve DİBS Verileri

23.07.2026 14:56
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Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 37,5 milyon dolarlık hisse, 196,6 milyon DİBS aldı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 37,5 milyon dolarlık hisse senedi, 196,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 43,8 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 37,5 milyon dolarlık hisse senedi, 196,6 milyon dolarlık DİBS ve 43,8 milyon dolarlık ÖST aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 17 Temmuz haftasında 41 milyar 336,9 milyon dolardan 41 milyar 110,8 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 17 milyar 376,1 milyon dolardan 16 milyar 964,7 milyon dolara gerilerken, ÖST stoku da 3 milyar 872,6 milyon dolardan 3 milyar 901,4 milyon dolara yükseldi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yurt Dışındaki Yatırımlar: Hisse Senedi ve DİBS Verileri - Son Dakika

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