Yurt içi online işlemler ilk çeyrekte yüzde 49 arttı - Son Dakika
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Yurt içi online işlemler ilk çeyrekte yüzde 49 arttı

01.06.2022 10:48
Yurt içi online işlemler ilk çeyrekte yüzde 49 arttı

Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) Kurucu Üyesi ve Projesoft Üst Yöneticisi (CEO) Yüksel Eminoğlu, "Yurt içi online ticarette 2021 ile 2022'nin ilk 3 ayı kıyaslandığında işlem adetlerinde yüzde 49 artış gerçekleşti.

E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) Kurucu Üyesi ve Projesoft Üst Yöneticisi (CEO) Yüksel Eminoğlu, "Yurt içi online ticarette 2021 ile 2022'nin ilk 3 ayı kıyaslandığında işlem adetlerinde yüzde 49 artış gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Dernekten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Eminoğlu, salgının sona ermesi ile e-ticarete olan ilginin de nisbeten azalacağı yönünde bir beklenti olduğunu belirtti.

Eminoğlu, "Fakat bunun tersi bir durum oluştu. Firmaların büyük bir kısmı, operasyonlarını online satışa göre optimize ettikleri için e ticaret hız kesmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Kurumsal olarak hazırladıkları 2022 ilk çeyrek raporunda internetten yapılan kredi kartı işlem adetlerinde 2021 ve 2022 birinci çeyrekleri arasında yüzde 49 bir artış gördüklerini belirten Eminoğlu, şunları kaydetti:

"Pandemiden sonra e-ticaret tarafında büyümenin devam ettiğini kredi kartı kullanım rakamları da gösteriyor. Bunun temel sebebi de firmaların tüm operasyonlarını online göre optimize etmeleri ve özellikle de pazarlama bütçelerini dijitale kaydırmaları. Aynı zamanda kargo ve lojistik operasyonlarının da ne kadar geliştiğini unutmamak lazım. Pandemi öncesi çok yetersiz olan kargo ve lojistik operasyon yatırımları talebin hızla artması ile birlikte hem çeşitlendi hem de online satışa tam entegre olarak devam ediyor.

Dünya Ticaret Örgütü'nün rakamlarına göre global ticaret yüzde 3 büyüdü. 2022 ilk çeyreğe bakıldığında da bu büyüme sürdü. İnsanlar artık ihtiyaçlarını online olarak giderebileceklerini gördüler. Firmalar da iş süreçlerini dijitale taşıyarak daha önce olmadığı kadar rekabetçi oldular çünkü maliyetlerini düşürdüler ve daha önce satış yapamadıkları müşteri veya müşteri gruplarına da ürün satmaya başladılar. Kısacası her iki taraf da hem maliyet hem de zaman olarak bu işten memnun gözüküyor."

Similarweb portalı rakamlarına göre, 2021 yılında 2,1 milyar insanın online alışveriş yaptığını bunun da dünya nüfusunun dörtte birini oluşturduğunu belirten Eminoğlu, "E-Marketer'in yaptığı çalışmaya göre de global perakendenin yüzde 20,3'ü artık online olarak satılacak ve bu 2021'e göre yüzde 12,2 artış anlamına geliyor. Ayrıca bu sene ilk kez online perakende satışın 5 trilyon doları geçmesi öngörülüyor ki bu da dünya için bir rekor." ifadelerini kullandı.

Yurt içi e-ticarette en yüksek artış kozmetik sektöründe

Yüksel Eminoğlu, global ölçekte olduğu gibi aynı yükseliş sürecinin Türkiye'de de yaşandığını belirterek, projesoft veri tabanlarından örneklemle 2022 ilk çeyrek Türkiye e ticaret verilerini paylaştı.

Eminoğlu, yurt içi online ticarette 2021 ile 2022'nin ilk 3 ayı kıyaslandığında işlem adetlerinde yüzde 49 artış gerçekleştiğini ve en çok artış gözlenen sektörlerin sırasıyla kozmetik, giyim/aksesuar, eğitim/kitap-kırtasiye ve elektronik olduğunu belirtti.

Kozmetik alışverişlerinde sepet tutarı 2021'in ilk 3 ayında ortalama 244,5 olurken bu rakam yüzde 11'lik artışla 2022'nin ilk üç ayında 272 TL'ye yükseldiğini belirten Eminoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Giyim ve aksesuar sektöründe de işlem adetleri yüzde 44 artış gösterdi, 2021'de 260,33 lira iken 2022'nin ilk çeyreğinde 387,96 lira olarak gerçekleşen sepet ortalamasında da yüzde 49 artış yaşandı. Kitap/eğitim ve kırtasiye kategorisinde ise işlem adedi yüzde 47,4 artarak sepet ortalaması 2021'de 397,13 lira iken bu rakam 2022'de 516,4 liraya yükselerek yüzde 30 civarında bir artış gerçekleşti. Elektronik ve aksesuar kategorisi işlem adetlerinde de yüzde 39,8 artış yaşandı. Bu sektörde 2021'in ilk 3 çeyreğinde sepet ortalaması 495,23 lira iken bu rakam yılın ilk çeyreğinde 573,52 liraya yükselerek sepet ortalamasında yüzde 15'lik artış elde edildi. Pandemi nedeniyle e ticaret platformlarından yapılan işlemlerin yoğunlaştığı market/gıda sektöründe işlem adetlerindeki artış da bir önceki yılın ilk çeyreğine oranla yüzde 22 olurken, aynı dönemler bazında sepet ortalaması 135,99 liradan 168 liraya çıktı ve artış oranı yüzde 23,5 oldu."

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

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