Yurt içi seyahatlerde 13 milyon 549 bin kişi 154 milyar 998 milyon 4 bin TL harcadı - Son Dakika
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Yurt içi seyahatlerde 13 milyon 549 bin kişi 154 milyar 998 milyon 4 bin TL harcadı

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TÜİK'in 2026 yılı ikinci çeyrek Hanehalkı Yurt İçi Turizm verilerine göre, yurt içinde ikamet eden 13 milyon 549 bin kişi seyahate çıktı. Bu kişilerin seyahat harcamaları bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 32,6 artarak 154 milyar 998 milyon 4 bin TL oldu.

Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan ikinci çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 13 milyon 549 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanlar, 154 milyar 998 milyon 4 bin TL harcadı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı ikinci çeyrek Hanehalkı Yurt İçi Turizm verilerini açıkladı. Buna göre, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan ikinci çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 13 milyon 549 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,6 azalarak 16 milyon 467 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 85 milyon 890 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 5,2 gece oldu.

Seyahate çıkanlar, 154 milyar 998 milyon 4 bin TL harcadı

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 32,6 artarak 154 milyar 998 milyon 4 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 86,9'unu 134 milyar 684 milyon 525 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 13,1'ini ise 20 milyar 313 milyon 479 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 9 bin 413 TL oldu.

Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içinde dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 31,6 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 25 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 14,5 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 39,1, ulaştırma harcamalarında yüzde 28,3 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 22,5'lik artış görüldü.

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 60,1 ile ilk sırada yer aldı

Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 33,6 ile gezi, eğlence, tatil, üçüncü sırada ise yüzde 2,3 ile sağlık yer aldı.

Seyahate çıkanlar en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 61 milyon 192 bin geceleme sayısı ile en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 11 milyon 376 bin geceleme ile otel yer alırken, kendi evi 8 milyon 216 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik KurumuEkonomiTurizmSon Dakika

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