Yurtiçi Kargo, 6. Kez Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Ödülü Aldı

Ekonomi

Online çözüm platformu Şikayetvar tarafından düzenlenen Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri'nde Kargo Kategorisi'nde en iyi müşteri deneyimini sunan marka 6. kez üst üste Yurtiçi Kargo oldu.

Yıl boyunca aylık ortalama 28 milyon ziyaretin gerçekleştiği Şikayetvar platformunda, tüm kategorilerde bir yıl içerisinde 520 bini aşkın şikayet çözüme kavuştu. Oluşan bu şikayetlerin hangi markalara iletildiği, markaların iletilen şikayetler ile ilgili hangi aksiyonları aldığı ve şikayet sahibi müşterinin alınan aksiyonlardan memnun kalıp kalmadığı da Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri kapsamında incelemeye alındı.

Yarışma kapsamında markalar Memnuniyet Düzeyi Endeksi, Churn Endeksi ve Şikayet Oran Endeksi notları ile toplam bir puan elde etti. Bu alınan toplam puana göre de her bir sektörün en başarılı markaları ilan edildi. Şikayetvar tarafından düzenlenen Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri'nde Kargo Kategorisi'nde en iyi müşteri deneyimini sunan marka 6. kez üst üste Yurtiçi Kargo oldu. Şirket; müşteri memnuniyeti, tercih ve en az şikayet oranıyla Diamond ödülü almaya hak kazandı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Yurtiçi Kargo Pazarlama ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Soner Arslan, "Kamuoyunun gerçek görüşlerini yansıtan araştırmalarla ödül almak, bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Müşterilerimizi dinlemeye ve projelerimizi onlarla buluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Arslan, Yurtiçi Kargo olarak müşteri memnuniyetini merkezine alan yaklaşımlarının süreceğini belirterek, şunları söyledi: "Teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak müşterilerimizin beklentilerini karşılayan ve yaşayabilecekleri sorunları en hızlı şekilde çözen bir sistem oluşturduk. Şikayetvar'dan aldığımız bu ödül, sürekli iyileştirme anlayışımızın bir sonucu. Önümüzdeki dönemde de hem dijital dönüşüm projelerimiz hem de saha operasyonlarımızla bu başarıyı daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz."

Yurtiçi Kargo'nun müşteri deneyimini mükemmelleştirme yolundaki kararlılığına dikkat çeken Soner Arslan, "Bu ödül, tüm çalışma arkadaşlarımızın özverili çalışmalarının ve müşterilerimizin bize güveninin bir göstergesidir. Önceki yıllarda olduğu gibi önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla hizmet kalitemizi artırmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL