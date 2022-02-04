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Yurtiçi Kargo'dan Sevgililer Günü kampanyası - Son Dakika

Yurtiçi Kargo'dan Sevgililer Günü kampanyası

04.02.2022 11:57
Yurtiçi Kargo'dan Sevgililer Günü kampanyası

Yurtiçi Kargo, Sevgililer Günü'nde hediye göndermek isteyenlerin kargosunu indirimli taşıyacak.

Yurtiçi Kargo, Sevgililer Günü'nde hediye göndermek isteyenlerin kargosunu indirimli taşıyacak.

Şirket açıklamasına göre, Yurtiçi Kargo, 4-20 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak kampanya ile bireysel gönderilerde yüzde 30 indirim uygulayacak. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin Yurtiçi Kargo birimlerine gittiklerinde Sevgililer Günü kampanyasından yararlanmak istediklerini söylemeleri yeterli olacak.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren Yurtiçi Kargo birimlerine getirilen ve 30 desiye kadar olan tüm bireysel gönderilerde, standart taşıma ve hizmet bedelleri üzerinden uygulanacak söz konusu indirim oranı ile ilgili detaylı bilgiye "www.yurticikargo.com" adresinden veya 444 99 99 numaralı Yurtiçi Kargo çağrı merkezinden ulaşılabiliyor.

Yurtiçi Kargo'nun yeni yılın başında duyurduğu sosyal medya kampanyası da devam ediyor. 1 Ocak tarihinde başlayan kampanya kapsamında Yurtiçi Kargo'nun sosyal medyadaki resmi hesaplarını takip eden kullanıcılar gönderilerinde yüzde 25 indirimden yararlanabiliyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler, Yurtiçi Kargo resmi hesaplarını takip ederek özel mesaj yolu ile indirim kodu alabiliyor. Kullanıcılar, aldıkları indirim kodunu adres alımlarda kurye ile şubeden teslimlerde ise operatör ile paylaştıklarında 30 desiye kadar olan bireysel gönderilerde yüzde 25 indirimden yararlanabiliyor.

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Sevgililer Günü, Sosyal Medya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yurtiçi Kargo'dan Sevgililer Günü kampanyası - Son Dakika Ekonomi


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