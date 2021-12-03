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Yurtiçi Kargo 'Yılın En İtibarlı İş Ortağı' seçildi - Son Dakika

Yurtiçi Kargo 'Yılın En İtibarlı İş Ortağı' seçildi

03.12.2021 09:12
Yurtiçi Kargo 'Yılın En İtibarlı İş Ortağı' seçildi

Yurtiçi Kargo, Marketing Türkiye liderliğinde Deloitte Türkiye ve Kuantum Araştırma uzmanlığıyla gerçekleştirilen 'Türkiye'nin En İtibarlı İş Ortakları' araştırmasında kargo sektörünün birincisi oldu.

Yurtiçi Kargo, Marketing Türkiye liderliğinde Deloitte Türkiye ve Kuantum Araştırma uzmanlığıyla gerçekleştirilen 'Türkiye'nin En İtibarlı İş Ortakları' araştırmasında kargo sektörünün birincisi oldu.

Kuantum Araştırma tarafından 12 ilde 2 bin 900'den fazla işletmeyle yapılan çalışmada Deloitte Türkiye uzmanlığıyla 'Türkiye'nin En İtibarlı İş Ortakları' belirlendi. İşletmelerden alınan yanıtlara göre 19 farklı kategoride markalar ödüllendirildi. Yurtiçi Kargo, kargo kategorisinde birinciliği kazanan marka oldu. B2B Marketing & Management Summit'te şirket adına ödülü alan Yurtiçi Kargo Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Fahrettin Hamzaoğlu, "Son iki yılda gerçekleştirdiğimiz yenilikçi projelerin ve operasyonel kabiliyetimizi artıran yatırımların karşılığını alıyor olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Kargo şirketinin kuruluşundan bu yana birçok ödüle layık görüldüğünü ifade eden Hamzaoğlu, bu ödüller arasında müşterilerin oyları ve geri dönüşleriyle alınan ödüllerin yerinin ayrı olduğunu söyledi. Hamzaoğlu, ödülü 18 bin kişilik Yurtiçi Kargo ailesi adına aldığını belirterek yeni proje ve yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini dile getirdi.

Son bir yılda alınan ödüllerle dikkat çekiyor

Verilen bilgiye göre, Marketing Türkiye'nin araştırmasında 'Yılın En Başarılı İş Ortağı' seçilen kargo şirketi, Şikayetvar' platformu tarafından en başarılı müşteri deneyimi sunan marka olurken, Turkcell Global Bilgi ve Fast Company tarafından yapılan araştırmada da aynı kategoride kargo sektörünün birincisi oldu. Şirket, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi'nin desteği ile İtibar Akademisi'nin hazırladığı Türk ekonomisine en çok fayda sağlayan 30 şirket arasında yer alan tek kargo markası olurken, İtibar Akademisi'nin Türkiye'nin en itibarlı kargo markası araştırmasında birinci oldu ve gençlerin en güvendiği 10 marka arasında da yer almayı başardı.

Social Media Awards'da sosyal medyayı en iyi kullanan marka ödülünü alan kargo şirketi, markaların güven, beğeni ve sadakatinin ölçüldüğü Benim Markam araştırmasında kullanıcıların en güvendiği ve ilk aklına gelen kargo markası oldu. Sia Insight'ın yaptığı araştırmada sektörün standartlarını belirleyen şirket seçilen Yurtiçi Kargo, Marketing Türkiye tarafından Türkiye'nin dijital markaları çalışmasında sektörünün en başarılı markası olma başarısını gösterdi. Ayrıca şirket, MediaCat'in 72 ilde yaptığı araştırmada vatandaşlara yöneltilen 'Eğer tek kargo şirketi ile çalışsaydınız bu hangisi olurdu?' sorusunda katılımcıların ilk aklına gelen marka oldu. - İSTANBUL

Yurtiçi Kargo 'Yılın En İtibarlı İş Ortağı' seçildi

Marketing Türkiye, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yurtiçi Kargo 'Yılın En İtibarlı İş Ortağı' seçildi - Son Dakika Ekonomi


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