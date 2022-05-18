Yuvam Hesapları da Uzaktan Kimlik Tespiti Yoluyla Açılabilecek

Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi'nde (YUVAM) uzaktan kimlik tespiti yoluyla da hesap açılabilecek. Bu amaçla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tebliğinde değişiklik yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konuyla ilgili MASAK Genel Tebliği'nde yaptığı değişiklik Resmi Gazete'de bugün yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yurt dışında yerleşik Türk vatandaşları ile mavi kart verilen gerçek kişilerin nüfus cüzdanı, mavi kart ve pasaport kullanarak uzaktan kimlik tespiti yoluyla YUVAM kapsamında hesap açmalarına olanak tanındı.

Tebliğ ile ayrıca, aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri ile finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketlerine de uzaktan kimlik tespiti yoluyla hesap açabilme imkanı getirildi.