Düğmeye basıldı! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal
15.02.2026 09:25
SGK'nın sahte sigortalılık ve usulsüz emeklilik denetimleri hız kesmeden devam ederken, bugüne kadar usulsüzlük tespit edilen yüz binlerce kişinin emekliliğinin iptal edildiği ve maaşlarının geri alındığı ifade edildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigortalılık yoluyla emeklilik hakkı elde edenlere yönelik denetimlerini hızlandırdı. Kurum, özellikle 2016 yılından sonra emekli olan ve dosyasında şaibe bulunduğunu değerlendirdiği kişileri incelemeye aldı.

"NAYLON ŞİRKETLER" MERCEK ALTINA ALINDI

Denetimlerde ağırlıklı olarak "naylon şirketler" üzerinden yatırılan primler mercek altına alındı. Bu yöntemle emekli olup yaşlılık aylığı bağlanan kişilerin adreslerine tebligat gönderildi. SGK ayrıca sahte sağlık raporlarıyla emeklilik hakkı kazandığı değerlendirilen dosyaları da incelemeye başladı.

İKAMET ADRESLERİNE TEBLİGAT GİDİYOR

SGK, usulsüzlük şüphesi tespit ettiği kişilere ilk aşamada ikamet adreslerine resmi tebligat gönderiyor. Yazıda belirtilen SGK ilçe müdürlüğüne başvurularak savunma verilmesi isteniyor. Kurum, davete 3 iş günü içinde icabet edilmesinin önem taşıdığını vurguluyor.

5 YILLIK ÖDEMELER FAİZSİZ GERİ ALINIYOR

Yapılan inceleme sonucunda hata kurumdan kaynaklanıyorsa son 5 yıllık ödemeler faizsiz şekilde geri alınıyor. Usulsüzlüğün vatandaştan kaynaklandığı tespit edilirse geriye dönük 10 yıllık maaş ödemeleri faiziyle birlikte tahsil ediliyor. Geçen yıl Aydın'da "Joker Çetesi" olarak anılan yapılanmaya yönelik düzenlenen operasyonda yüzlerce kişinin emekliliği iptal edilmişti.

YÜZ BİNLERCE KİŞİNİN EMEKLİLİĞİ İPTAL EDİLDİ

Kurumun uzun süredir bu tür denetimleri yürüttüğü ifade edilirken şimdiye kadar yüz binlerce kişinin emekliliğinin iptal edildiği aktarıldı. Bazı kişilerin SSK'dan daha kolay emekli olabilmek için işyeri ortağı görünürken başka bir işyerinde sigortalı gösterildiği, bu yolla emeklilik hakkı kazandıkları ancak yapılan denetimler sonucunda bu emekliliklerin iptal edildiği belirtildi.

İş Dünyası, Ekonomi, Hukuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    öyle bir hale geldi ki ekonomi. emekli maaşı normalde 32 bin civarj olacaktı. ama neredeyse yarısını zor oduyorlar. tek adam sistemi ülkeye çok verimli olmadı. 48 40 Yanıtla
  • 1234 1234:
    emeklilik sistemi sağlam bi şekilde adaletli olarak kökten değişmeli bence 80 0 Yanıtla
    Hasan polat Hasan polat:
    evliler bosaniyor anne babadan kalan maasi almak icin ama ayni evde yasamaya devam böyle yüz binlerce var nikahsiz sgk maasi alan hani devlet bunlari arastirsa ya 35 0
  • AHMET YILDIZHAN AHMET YILDIZHAN:
    adaletsizce yapılan saçma sapan EYT yide iptal edin... 41 17 Yanıtla
    Onur Sen Onur Sen:
    8700 günle Emekli olmuşum.Eyt den. Yaşım 51 Siz kaç yaşında emekli oldunuzda boyle kinusuyorsunuz.Alinan Maaş 20 bin yeni oldu.Neyin fafasini yasiyorsun Sen 7 2
  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    bunu anlayan , çözenler.. "Kişi kendinden nilir işi" derler yaa işte o ayak 11 5 Yanıtla
  • Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    süperrrrr 5 2 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
