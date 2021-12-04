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Yüzde 100 pamuk örgü battaniye ile kış terapisi - Son Dakika

Yüzde 100 pamuk örgü battaniye ile kış terapisi

04.12.2021 10:44
Yüzde 100 pamuk örgü battaniye ile kış terapisi

Türkiye'nin ilk organik ev tekstili üretim yapan firması olan Ecocotton, kışa özel olarak ürettiği yeni ürünü 'Pamuk örgü battaniye" ile eviniz ve ruhunuza dokunuyor.

Türkiye'nin ilk organik ev tekstili üretim yapan firması olan Ecocotton, kışa özel olarak ürettiği yeni ürünü 'Pamuk örgü battaniye" ile eviniz ve ruhunuza dokunuyor.

Organik ev tekstili sektörünün lider markalarından Ecocotton, sonbahara veda ettiğimiz şu günlerde sonbahar travmasını atlatıp kışı kabullenmeye başlayan için yeni bir özel ürünü piyasaya sundu. Ecocotton'un uzman tekstil mühendisleri tarafından uzun çalışmalar sonucu ortaya çıkarılan yüzde 100 pamuk örgü battaniyeler, evleri ve insanların ruhlarını kışa hazırlıyor. "Konforlu bir ev ortamı, kış psikolojisinin üstesinden gelmek çok daha rahat olacaktır" sloganıyla hareket eden Ecocotton, şimdiden büyük beğeni toplatan bu yeni ürünüyle evlere şıklık katacak ve konforunu arttıracak dekoratif fikir ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Ecocotton'un yeni ürünü olan pamuk örgü battaniye hakkında bilgi veren Marka Müdürü Dilek Poslu, "Kış ayı ile birlikte evimizin dekorasyonunda yapacağımız küçük dokunuşlarla evinizi kışa hazırlayacaktır. Mesela sizin de aklınıza ilk gelen koltukların kenarına usulca atılmış ve odayı sıcacık rahat gösteren battaniyeler gözünüzde canlanmıştır. Hemen hemen her evde bulunan hasır sepetler içine bırakılmış örgü battaniyeler ya da ahşap merdiven raflarına serpilmiş sıcak renklerdeki örgü battaniyeler gibi daha hayal ederken bile verdiği sıcaklık ve rahatlık hissi psikolojinizi de otomatik olarak kışa uyumu artıracaktır. Koltuk üstüne öylesine bırakılmış gibi duran doğal formundaki örgü battaniye, tüm sıcaklığı ile sizi sararken beraberinde içeceğiniz sıcacık kahve hem içinizi ısıtacak hem de ruhunuzu okşayacaktır" dedi.

Hem dekoratif hem de rahatlık hissi sağlayan örgü battaniye seçimlerini yaparken nelere dikkat edilmesi konusunda tavsiyelerde bulunan Dilek Poslu, şöyle konuştu:

"Yüzde 100 pamuk ipliğinden üretilmiş bir battaniye, sağlık açısından önemli bir seçim faktörü olmalı. Pamuk ipliği rahat nefes alabilen yapısı ve pamuk lifinin uzunluğu sayesinde kopmaya, sürtünmeye karşı sağlamlığı bulunmaktadır. Favori örgü kazağınızın hissettirdiği o sıcak dokunuş da başka bir faktör. El örgüsü havası oluşturduğu nostaljik hava, sıcaklık hissi ve baklava veya Selanik desenler ile pek çok kişinin tercihi oluyor. Örgü battaniyelerden söz etmişken, elde örülmüş gibi duran, doğal görünümüyle Ecocotton yüzde 100 pamuk örgü battaniye soğuk kış günlerinde vazgeçilmez olacak. Kolay yıkanabilir olması, yıkama sonrası ilk formunu kaybetmemesi de günlük kullanımlar için oldukça uygun" - DENİZLİ

Yüzde 100 pamuk örgü battaniye ile kış terapisi
Yüzde 100 pamuk örgü battaniye ile kış terapisi
Yüzde 100 pamuk örgü battaniye ile kış terapisi
Yüzde 100 pamuk örgü battaniye ile kış terapisi

Sonbahar, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yüzde 100 pamuk örgü battaniye ile kış terapisi - Son Dakika Ekonomi


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