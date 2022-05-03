Yüzen otel İzmir Limanı'na demir attı - Son Dakika
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Yüzen otel İzmir Limanı'na demir attı

03.05.2022 16:08

6 yıllık kruvaziyer hasretine geçtiğimiz günlerde son veren İzmir Limanı'na yüzen otel olarak bilinen bin 200 yolculu ikinci kruvaziyer gemisi yanaştı.

6 yıllık kruvaziyer hasretine geçtiğimiz günlerde son veren İzmir Limanı'na yüzen otel olarak bilinen bin 200 yolculu ikinci kruvaziyer gemisi yanaştı. Dev gemi, saat 21.00'da İzmir'den ayrılarak Bodrum'a hareket edecek.

14 Nisan 2022 tarihinde 6 yıllık kruvaziyer gemisi hasretine son veren İzmir, ikinci kruvaziyer gemisini misafir ediyor. 1 Mayıs tarihinde İstanbul'dan hareket eden Costa firmasına ait olan dev gemi, bugün saat 14.00 sıralarında İzmir Limanı'na demirledi. Bin 200 yolcusuyla İzmir'e yanaşan gemideki yolcular bando ve folklör danslarıyla karşılandı. Gemiden inen bazı turistler üstü açık otobüslerle şehir turu yaparken, bazıları da turizm merkezlerini gezmek için otobüslere bindi. Ayrıca,gümrük alanında yer alan Turizm Bilgilendirme Ofisi'nde, turistlere Turizm Şube Müdürlüğü'nün uzman personelleri tarafından yönlendirmeler ve tarihi kent merkezi hakkında bilgilendirmeler yapılarak, broşürler dağıtıldı.

"Bundan sonra İzmir'e daha fazla kruvaziyer gemi gelecek"

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk "Oldukça mutluyuz. İstanbul'a uğradıktan sonra İzmir'e geldi. İstanbul Galata Port'un açılmış olması, İzmir'deki kruvaziyer hareketini de artırıyor. İzmir'e hayırlı olsun. Geçtiğimiz hafta Miami'de Kruvaziyer Fuarı'nda çok önemli görüşmeler yaptık. Bundan sonra İzmir'e daha fazla kruvaziyer gemi gelecek. Türkiye, tarihi, kültürü ve gastronominin harmoni haline geldiği bir ülke, İzmir'de bunu çok iyi yansıtan bir şehir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bütün İzmir kenetlendi, bu hareketliliği devam etmesi için herkes elinden geleni yapıyor. Gemide bin 200'e yakın yolcu var. 140 kişi burada inip uçakla evlerine dönecekler. 4 kişi buradan binecek. Bebek adımlarıyla burayı yolcu değişiminin yapıldığı bir liman haline sokmaya çalışıyoruz. Turistlerin burada kalarak para harcamasını bekliyoruz" dedi.

"Kruvaziyer firmaları Türk limanlarına sıcak bakıyorlar"

İzmir Ticaret Odası Başkan Danışması Mine Güneşkaya ise, 6 yıldır bekleyiş içinde olduklarını hatırlatarak, "Gemilerin gelmesinden dolayı oldukça mutluyuz. Kruvaziyer firmaları Türk limanları mercek altına alıyorlar, Türk limanlarına sıcak bakıyorlar. İzmir onların eski göz bebeği. Bundan sonrasında çok daha iyi adımlar atabileceğimizi görüyoruz. Sadece transit olarak gelmeleri değil, sonraki aşamalarda yolcu değişim programlarıyla İzmir'in daha iyi görünmesi, otellerimizde konaklamaları, kentimizde ekonomik aktivitelere teşvik edici şekilde bulunmaları açısından çalışmaların yürütüleceğine inanıyorum. Umutluyuz, gelecek dönemde daha iyi olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Bugün saat 21.00'da İzmir'den ayrılacak olan Costa Venezia gemisi, daha sonra Bodrum'a uğrayacak. Geminin Bodrum'dan sonraki rotası ise, Mykonos, Pire, yeniden İstanbul, Iraklion (Kandiye), Rodos, Kuşadası olacak. - İZMİR

Yüzen otel İzmir Limanı'na demir attı
Yüzen otel İzmir Limanı'na demir attı
Yüzen otel İzmir Limanı'na demir attı
Yüzen otel İzmir Limanı'na demir attı
Yüzen otel İzmir Limanı'na demir attı
Yüzen otel İzmir Limanı'na demir attı
Yüzen otel İzmir Limanı'na demir attı
Yüzen otel İzmir Limanı'na demir attı
Yüzen otel İzmir Limanı'na demir attı

YORUMLAR
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İtalya bandıralı kruvaziyer Costa Venezia, İzmir'e yanaştı İtalya bandıralı kruvaziyer Costa Venezia, İzmir'e yanaştı Otomobil alev alev yandı Otomobil alev alev yandı

Kruvaziyer, İstanbul, Bodrum, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yüzen otel İzmir Limanı'na demir attı - Son Dakika


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