Zafer Bayramı\'nda Ekonomik Hedefler Vurgusu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı ve Orta Doğu ve Körfez Bölgesi Koordinatör Başkanı Halit Acar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Acar mesajında, 30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Zafer'in, Türk milletinin azim ve kararlılığının önemli bir simgesi olduğunu belirterek, bugün bu anlayışın ekonomik ve ticari alanda da güçlü bir şekilde ortaya konulması gerektiğini vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ekonomik kalkınmaya verdiği öneme dikkat çeken Halit Acar, Türkiye'nin üretim gücünü, sanayi kapasitesini ve ihracat potansiyelini daha ileri taşımasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Acar mesajında, "104 yıl önce milletimizin ortaya koyduğu azim ve kararlılık, bugün bizlere ekonomik alanda da daha büyük hedefler koyma sorumluluğu veriyor. Türkiye'nin ekonomik gücünü daha da artırmanın yolu, katma değerli üretimi geliştirmekten, ihracat pazarlarımızı çeşitlendirmekten, yatırımları artırmaktan ve Türk iş dünyasının küresel rekabet gücünü daha ileri taşımaktan geçiyor. İş dünyası olarak hedefimiz, ülkemizin üretim kapasitesini ve girişimcilik gücünü uluslararası pazarlarda daha güçlü bir ekonomik değere dönüştürmek, yeni ticaret ve yatırım imkanları oluşturmak ve kalıcı iş birlikleri geliştirmektir" dedi.

"Bölgesel ticaret ve yatırımlarda yeni fırsatlara odaklanıyoruz"

Türkiye'nin Orta Doğu ve Körfez bölgesiyle sahip olduğu güçlü ekonomik ve ticari bağların, önümüzdeki dönemde yeni fırsatlarla daha da geliştirilebileceğini belirten Acar, ticaretin yanı sıra yatırım, enerji, altyapı, lojistik ve müteahhitlik alanlarının önemli potansiyel taşıdığını ifade etti.

Halit Acar, "Orta Doğu ve Körfez başta olmak üzere yakın coğrafyamızla ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek, Türk iş dünyası açısından önemli fırsatlar barındırıyor. Bölgenin hızla gelişen yatırım gündemi ile Türkiye'nin üretim, müteahhitlik, teknoloji, lojistik ve hizmet sektörlerindeki kabiliyetlerinin birbirini tamamlayan güçlü bir yapıya sahip olduğuna inanıyoruz. Önceliğimiz, iş dünyalarımızı daha fazla bir araya getirmek, yeni ticaret bağlantıları oluşturmak, karşılıklı yatırımları artırmak ve Türk şirketlerinin bölgedeki varlığını daha da güçlendirmektir. Ticaretin yanı sıra ortak yatırımların ve uzun vadeli ekonomik iş birliklerinin artması, bölgenin kalkınmasına da önemli katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Daha fazla üretim, daha fazla ticaret, daha güçlü iş birlikleri"

Halit Acar, 30 Ağustos'un geleceğe yönelik ekonomik hedefler açısından da önemli bir ilham kaynağı olduğunu belirterek, "30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizin azim, kararlılık ve ortak hedefler etrafında kenetlenme gücünü hatırladığımız anlamlı bir gündür. Bugün bizlere düşen sorumluluk ise bu anlayışı ekonomik alanda daha fazla üretim, daha fazla yatırım, daha fazla ihracat ve daha güçlü uluslararası iş birlikleriyle geleceğe taşımaktır. Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız için fedakarlık gösteren tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Milletimizin ve iş dünyamızın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.