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Zafer OSB için başvuru yapan 37 firmanın ön değerlendirmesi tamam - Son Dakika

Zafer OSB için başvuru yapan 37 firmanın ön değerlendirmesi tamam

09.11.2021 19:04
Zafer OSB için başvuru yapan 37 firmanın ön değerlendirmesi tamam

Altıntaş Zafer OSB Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Ali Çelik başkanlığında, Valilik Toplantı Salonunda yapıldı.

Altıntaş Zafer OSB Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Ali Çelik başkanlığında, Valilik Toplantı Salonunda yapıldı.

Toplantıda 37 firmanın arsa tahsis başvuruları görüşülerek ön değerlendirme yapıldı.

Toplantıya Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, KÜTSO Başkanı İsmet Özotraç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Zafer Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Kutlu Eser ile Altıntaş Zafer OSB Müdürü Göksel Ilgaz katıldı. - KÜTAHYA

Zafer OSB için başvuru yapan 37 firmanın ön değerlendirmesi tamam

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zafer OSB için başvuru yapan 37 firmanın ön değerlendirmesi tamam - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Zafer OSB için başvuru yapan 37 firmanın ön değerlendirmesi tamam - Son Dakika
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