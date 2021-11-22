Zahmetle toplanan dağ çilekleri, tezgahlarda yerini aldı

Toplaması oldukça zahmetli olan organik dağ çileği, Sinop pazar tezgahlarında yerini alırken, oldukça şifalı olan meyvenin kilosu 20 liradan satışa sunuluyor.

Verimli toprakları ile birçok ürüne ev sahipliği yapan Sinop dağlarında kendiliğinden yetişen, kokusuyla olduğu kadar lezzetiyle de insanı cezbeden organik dağ çileği, pazar tezgahlarında yerini aldı. Vatandaşlar tarafından büyük bir özveri ve zahmetle toplanan organik dağ çileği, kilogramı 20 liradan satılırken, birçok hastalığa da faydalı olması sebebiyle yoğun talep görüyor. Sağlık açısından birçok faydası olduğu bilinen organik dağ çileği, genellikle reçel, komposto ve marmelat yapımında da kullanılıyor.

Zahmetli bir şekilde dağlardan toplanan dağ çileğinin, ilaçsız ve doğal ortamda yetiştiği için organik olduğunu ifade eden satıcı Naim Yılmaz, "Genellikle dağ çileğini çoğu kimse bilmiyor, tezgahta görünce merak edip geliyorlar. Denemeleri için ikram ettiğim zaman, tadını beğenip hemen satın alıyorlar. Çoğunlukla reçel, marmelat ve komposto yapımında kullanılıyor ama dağ çileğinin şeker hastaları tarafından çok tercih ediliyor. Bu şeker hastalığına, kemik erimesine yani her şeye faydalı. Ölümden başka her şeye faydalı bir ürün diyebilirim. Organik ve gübresiz. Faydaları saymakla bitmez. Zaten vatandaşlar internet üzerinden araştırma yaparlarsa ne kadar faydalı olduğunu göreceklerdir" dedi. - SİNOP