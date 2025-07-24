Zam talebi dudak uçuklattı: Memur-Sen yüzde 88 artış istedi!

Memur-Sen Konfederasyonu, milyonlarca kamu çalışanını ve emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin zam taleplerini kamuoyuyla paylaştı. 2026-2027 yıllarını kapsayan tekliflerde yüksek oranlı maaş artışları ve sosyal haklar ön plana çıktı.

Teklifte, 2026 yılı için kamu görevlilerine 10 bin TL taban aylık artışı, yüzde 10 refah payı ve yılın ilk 6 ayı için yüzde 25, ikinci 6 ayı için yüzde 20 oranında zam talep edildi. Bu kalemlerin toplamı, yüzde 88'lik bir maaş artışını ifade ediyor.

2027 yılı için ise 7 bin 500 TL taban aylık artışı, ilk 6 ay için yüzde 20, ikinci 6 ay için ise yüzde 15 zam talep edildi. Bu doğrultuda, 2027 yılı için toplamda yüzde 47 oranında zam beklentisi oluştu.

Memur-Sen'in teklifleri, yaklaşık 4 milyon memur ve 2 milyonu aşkın emeklinin mali ve sosyal haklarını doğrudan etkileyecek. Toplu sözleşme görüşmeleri ilerleyen günlerde devam edecek.