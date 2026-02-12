Zararlı E-posta Saldırıları %15 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Zararlı E-posta Saldırıları %15 Arttı

12.02.2026 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaspersky, 2025’te zararlı e-posta saldırılarının arttığını ve spam iletilerin büyük bir paya sahip olduğunu duyurdu.

Kaspersky, 2025 yılında zararlı e-posta saldırıların bir önceki yıla göre yüzde 15 artış gösterdiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, spam kategorisi, yalnızca istenmeyen e-postaları değil, dolandırıcılık, oltalama (phishing) ve kötü amaçlı yazılım gibi çeşitli e-posta tehditlerini de kapsıyor.

Kaspersky telemetri verilerine göre, 2025 yılında küresel e-posta trafiğinin yüzde 44,99'unu spam iletiler oluşturdu. Bireysel ve kurumsal kullanıcılar ise 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 15'lik artışla 144 milyondan fazla zararlı veya potansiyel olarak istenmeyen e-posta ekiyle karşı karşıya kaldı.

Geçen yıl e-posta antivirüsü tespitlerinde en yüksek pay, yüzde 30 ile Asya Pasifik (APAC) bölgesinde tespit edildi. Bu bölgeyi yüzde 21 ile Avrupa izlerken, Latin Amerika yüzde 16, Orta Doğu yüzde 15, Rusya ve BDT ülkeleri yüzde 12, Afrika ise yüzde 6 pay aldı.

Ülke bazında, kötü amaçlı ve potansiyel olarak istenmeyen e-posta eklerinde en yüksek oran yüzde 14 ile Çin'de kaydedildi. Çin'i yüzde 11 ile Rusya, yüzde 8 ile Meksika ve İspanya takip ederken, Türkiye bu alanda yüzde 5 paya sahip oldu. E-posta antivirüsü tespitleri, yıl içinde özellikle haziran, temmuz ve kasım aylarında görece artış gösterdi.

Saldırganlar birden fazla kanalı birlikte kullanıyor

Analiz sonuçları, e-posta spam'i ve oltalama tehdit ortamında 2026'ya da taşınması beklenen kalıcı eğilimleri de ortaya koydu.

Saldırganlar, e-posta kullanıcılarını mesajlaşma uygulamalarına yönlendirmeye veya sahte telefon numaralarını aramaya ikna etmeye çalışıyor. Yatırım temalı dolandırıcılık e-postalarıyla mağdurları sahte web sitelerine yönlendirerek iletişim bilgilerini talep eden siber suçlular, daha sonra telefonla irtibata geçiyor.

Tehdit aktörleri, oltalama bağlantılarını gizlemek için sıklıkla bağlantı koruma servislerinden ve QR kodlardan yararlanıyor. Doğrudan e-posta gövdesine ya da PDF eklerinin içine yerleştirilen QR kodlar, zararlı bağlantıları gizlerken, kullanıcıları kodu mobil cihazlarıyla taramaya teşvik ediyor. Bu durum, kurumsal bilgisayarlara kıyasla daha zayıf güvenlik önlemlerinin bulunduğu ortamlarda riskin artmasına yol açıyor.

Uzmanlar, OpenAI gibi güvenilir platformların organizasyon oluşturma ve ekip daveti özelliklerinin istismar edildiği bir dolandırıcılık yöntemi de tespit etti. Bu yöntemde, spam e-postalar, meşru platform adreslerinden gönderilerek kullanıcılar yanıltılmaya çalışılıyor.

İlk kez 2010'lu yılların sonlarında ortaya çıkan takvim tabanlı oltalama yöntemi de geçen yıl kurumsal kullanıcıları hedef alacak şekilde yeniden gündeme geldi.

İş e-postası ele geçirme (BEC) saldırılarında ise taktikler değişti. 2025'te saldırganlar, yazışmalarına sahte yönlendirilmiş (forward edilmiş) e-postalar ekleyerek daha ikna edici olmaya çalıştı. Bu iletilerde, e-posta zincirinin doğrulanmasını sağlayan "thread-index" gibi başlıkların veya diğer teknik başlıkların bulunmaması, mesajların gerçekliğinin kontrol edilmesini zorlaştırdı.

Kullanıcılara, güvenilir kaynaklardan geliyor gibi görünse bile herhangi bir platformdan gelen beklenmedik davetlere şüpheyle yaklaşılması ve bağlantılara tıklamadan önce URL'nin kontrol edilmesi tavsiye ediliyor. Şüpheli e-postalardaki telefon numaralarının aranmaması, bunun yerine ilgili hizmetin resmi web sitesinden iletişime geçilmesi gerekiyor. Kurumsal tarafta ise çok katmanlı savunma mekanizmalarının kullanılması, akıllı telefonlar dahil tüm cihazlarda güvenlik yazılımı bulunması ve düzenli farkındalık eğitimleri öneriliyor.

"Oltalama saldırıları hafife alınmamalı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Spam Karşıtı Uzmanı Roman Dedenok, e-posta yoluyla yapılan oltalama saldırılarının kesinlikle hafif alınmaması gerektiğini vurguladı.

Raporlarının, her 10 kurumsal saldırıdan 1'inin oltalamayla başladığını ve bunların önemli bir bölümünün Gelişmiş Kalıcı Tehditler (APT) olduğunu ortaya koyduğunu belirten Dedenok, şunları kaydetti:

"2025'te hedefli e-posta saldırılarında belirgin bir sofistikasyon artışı gözlemledik. Gönderen adreslerinin kurgulanmasından, içeriklerin gerçek kurumsal etkinlikler ve süreçlerle uyumlu hale getirilmesine kadar en küçük ayrıntılar bile titizlikle tasarlanıyor. Üretken yapay zekanın metalaşması, saldırganların minimum çabayla ikna edici ve kişiselleştirilmiş oltalama mesajlarını büyük ölçekte oluşturmasına olanak tanıyarak, bu tehdidi ciddi biçimde artırdı. Mesajların tonu, dili ve bağlamı, hedefe göre otomatik olarak uyarlanabiliyor."

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Kaspersky, Teknoloji, Ekonomi, Spam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zararlı E-posta Saldırıları %15 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Anam anam benim evim“ diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı "Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
İran’dan ABD’ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump’ın armadası yok edildi İran'dan ABD'ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump'ın armadası yok edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM heyeti görüşmesinden ilk görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM heyeti görüşmesinden ilk görüntüler
Türkiye yalnızlaşıyor Son 10 yılda yüzde 65 arttı: İşte son veriler... Türkiye yalnızlaşıyor! Son 10 yılda yüzde 65 arttı: İşte son veriler...

11:50
Enes Batur gözaltına alındı
Enes Batur gözaltına alındı
11:46
Mario Balotelli’ye ırkçı saldırı “Artık yeter“ diyerek isyan etti
Mario Balotelli'ye ırkçı saldırı! "Artık yeter" diyerek isyan etti
11:46
Hangi şehrin insanı neyle meşhur İşte 81 ilin karakter analizi
Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi
11:42
Didem Arslan’ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Didem Arslan'ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
11:03
Merkez Bankası’nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:53
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
10:34
Aguero, Messi’yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
10:23
5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü O yoldan sırılsıklam ve yalınayak döndü
5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü! O yoldan sırılsıklam ve yalınayak döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 12:32:51. #7.11#
SON DAKİKA: Zararlı E-posta Saldırıları %15 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.