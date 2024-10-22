ZES Solar'dan TBEA ile Kritik Ortaklık - Son Dakika
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Ekonomi

ZES Solar'dan TBEA ile Kritik Ortaklık

ZES Solar\'dan TBEA ile Kritik Ortaklık

ZES Solar, TBEA Grup ile distribütörlük anlaşması imzalayarak Türkiye'deki güneş enerjisi pazarını genişletiyor.

22.10.2024 12:42
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Türkiye'de yenilenebilir enerji dönüşümünde önde gelen şirketlerden biri olan ZES Solar; TBEA Grup ile imzaladığı distribütörlük anlaşması ile TBEA inverter çözümlerinin Türkiye'deki yetkili distribütörü olduğunu duyurdu.

ZES Solar Türkiye'deki projelere üstün teknoloji ve güvenilir ürün sunma hedefiyle ulusal ve uluslararası iş birlikleri kurarak; güneş paneli ve inverter distribütörlüğü alanında portföyünü genişletiyor. Dünya çapında 64 GW üzerinde dizi ve merkezi inverter kurulumu ile önde gelen şirketlerden biri olan TBEA Grup ve ZES arasında imzalanan distribütörlük anlaşması kapsamında güneş enerjisi sektöründe satış ve satış sonrası süreçlere yönelik önemli bir adım atıldı.

ZES Solar ve TBEA arasında yapılan bu iş birliğinin güneş enerjisi sektöründe dinamizmin artmasına katkı sağlayacağını ifade eden ZES Solar Genel Müdürü Evren Evcit şunları söyledi: "TBEA gibi dünya çapında güçlü ve inovatif bir partnerle iş birliğine gitmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak bu ortaklık sayesinde, projelerimizin daha verimli ve sürdürülebilir olmasını sağlayacağız. Küresel iş birliklerini know-how transferi anlamında oldukça kıymetli buluyoruz; ülkemize son teknolojiler ile üretilen ürünleri sunarak sektörel gelişimi desteklemeye devam edeceğiz."

Elektrik üretim, dağıtım, konvansiyonel enerji, yenilenebilir enerji ve malzeme üretimi alanlarında faaliyet gösteren TBEA Grup; Çin'de büyük ölçekli güneş enerjisi inverter tedarikçileri arasında ilk 3'te yer almasının yanı sıra, silikon malzeme alanında da ilk 3'te yer alıyor. Aynı zamanda güneş ve rüzgar projeleri için en büyük bağımsız elektrik üreticilerinden (IPP), geliştiricilerden, EPC yüklenicilerinden ve işletme & bakım (O&M) hizmet sağlayıcılarından biri olan Grup; Çin Xİ'da bulunan 35 GW kapasiteli üretim merkezinde önde gelen üniversiteler ile yürüttüğü bilimsel araştırma ve Ar&Ge süreçleri ile her geçen gün gelişen ileri teknoloji bir üretim hattına sahip. Grup Hindistan Bangalore'da bulunan 5 GW'lık tesisinde ise hem merkezi hem dizi inverter üretimi yaparak global piyasaya ürün sağlıyor. 2025 yılında 60 GW seviyesinde bir büyüme planlayan grup; 2019'dan bu yana Avrupa'da 3,7 GW üzerinde projeyi hayata geçirmiş olup yurt dışı pazarında toplamda 20 GW'dan fazla kurulum gerçekleştirdi. Güneş ve rüzgar projeleri için 35 GVAR'dan fazla SVG çözümü ile Hindistan ve Orta Doğu yenilenebilir enerji pazarında birinci sırada yer alan TBEA, 4 GW'dan fazla enerji depolama sistemi (BESS) kurulumuna da sahip.

TBEA Xi'an International Genel Müdürü York Xu ise iş birliği ile ilgili şunları söyledi: "Türkiye'nin dünyadaki emisyon azaltım planına ulaşılması için yenilenebilir enerjiye olan ilgisinin arttığını görüyoruz. TBEA olarak biz de yenilenebilir akılllı enerji çözümlerinde dünya lideri bir tedarikçi olarak ZES ile işbirliği içerisinde olmaktan memnuniyet duyuyoruz. ZES ile birlikte Türkiye'deki yenilenebilir enerji gelişimine anlamlı bir katkı sağlamayı arzu ediyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ZES Solar'dan TBEA ile Kritik Ortaklık - Son Dakika

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