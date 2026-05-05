Zeytin Çalıştayı İzmir'de Başlıyor

05.05.2026 19:46
Uluslararası zeytin çalıştayı, Avrasya ülkelerinden 28 uzmanın katılımıyla İzmir'de düzenlenecek.

Ticaret Bakanlığı ile Uluslararası Zeytin Konseyi (UZK) işbirliğinde düzenlenen "Zeytinlikten Pazara: Avrasya Ülkelerinde Zeytin Sektörü İçin Geleceğe Yönelik Stratejiler" uluslararası çalıştayı, yarın İzmir'de başlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Avrasya ve Akdeniz havzasındaki zeytin üreticisi ülkeleri bir araya getirecek çalıştay, İzmir Ticaret Odası'nda gerçekleştirilecek.

Merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan UZK ile Uluslararası Akdeniz İleri Tarım Çalışmaları Enstitüsü (CIHEAM) arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen Türkiye'nin ev sahipliğindeki çalıştayın, sektörün küresel geleceğine yön verecek stratejik bir platform olması bekleniyor.

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda organize edilen çalıştayda, Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı sektöründeki üretim gücünün küresel pazarlarda daha etkin şekilde değerlendirilmesine yönelik stratejiler kapsamlı biçimde ele alınacak.

13 ülkeden 28 uzman katılacak

Uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi ve ortak bir vizyon oluşturmayı amaçlayan çalıştaya, Arnavutluk, Gürcistan, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Karadağ, Lübnan, Malta, Mısır, Tunus, Türkiye, Ürdün ve Yunanistan'dan 28 uzman katılacak.

İki gün sürecek oturumlarda, iklim değişikliğinin bölgesel etkileri, katma değerli üretim ve yenilikçi pazar stratejileri, zeytin sektöründe kalite ve kalite kontrol sistemlerinin geliştirilmesi ile ülkeler arası ticaret ağlarının güçlendirilmesi gibi kritik başlıklar ele alınacak.

Sektörün küresel rekabet gücünün artırılmasına yönelik önemli çıktılar üretmesi beklenen organizasyon, 7 Mayıs'taki teknik ziyaretlerle sona erecek.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
