Üye Girişi
Zeytin posası suyu gübre hammaddesi olarak değerlendirilecek - Son Dakika

Zeytin posası suyu gübre hammaddesi olarak değerlendirilecek

03.01.2022 16:02
Zeytin posası suyu gübre hammaddesi olarak değerlendirilecek

Ege Bölgesi'nde önemli bir potansiyele sahip olan zeytin ve zeytinyağı sektörünün yan ürünlerinden olan zeytin posası suyunun (karasu) Aydın'da, çilek üretiminde kullanılan gübrelerinin üretiminde hammadde olarak kullanılması için çalışma başlatıldı.

Ege Bölgesi'nde önemli bir potansiyele sahip olan zeytin ve zeytinyağı sektörünün yan ürünlerinden olan zeytin posası suyunun (karasu) Aydın'da, çilek üretiminde kullanılan gübrelerinin üretiminde hammadde olarak kullanılması için çalışma başlatıldı.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi, ADÜ Sultanhisar Meslek Yüksekokulu ve özel bir zeytinyağı işletmesi iş birliğinde yürütülen proje ile zeytin ve zeytinyağı yan ürünlerinin çilek sektöründe kullanılmasına yönelik çalışma yürütülüyor. Bu çalışmalar kapsamında zeytin posası suyunun çilek üretiminde kullanılan gübrelerin üretiminde kullanılması planlanıyor. Bu sayede zeytin posası suyu üretim için kullanılacak, hem de çevreyi kirletici etkisi ortadan kaldırılacak.

Proje ile ilgili olarak konuşan Sultanhisar Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Savaş Duman, "31 Kasım 2020 tarihinde imzalanan protokol gereğince yürütülen bu proje 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 37. Maddesi çerçevesinde Özel Sektör- Üniversite iş birliği kapsamına güzel bir örnek oluşturmaktadır. Aydın'ın içinde bulunduğu Ege Bölgesi için önemli bir potansiyele sahip olan zeytin ve zeytinyağına ait yan ürünlerinden biri olan zeytin posası suyunun değerlendirilmesi, bu projenin amacını oluşturmaktadır" dedi.

Sürdürülebilir tarım ve organik tarımın çevre ve insan sağlığı açısından önemine değinen Prof. Dr. Savaş Duman, "Sanayileşmenin, kentleşmenin ve tarımın getirdiği çevre sorunları ile birlikte küresel iklim değişikliğinin de oluşturduğu sorunlar bilim insanlarını bu konular üzerinde çalışmaya yöneltti. Bu proje kapsamında zeytinyağı üretim aşamasında ortaya çıkan zeytin posası suyunun çevre kirliliğine neden olan bir faktör olmaktan çıkarılıp çilek yetiştiriciliğinde gübre hammaddesi olarak kullanarak tekrar kullanıma kazandırılmasının ekonomik olarak bir artı değer oluşturduğu kanaatindeyiz. Toprağın bereketinin artması, bitki sağlığının korunması ve verimliliğinin arttırılması için bilimsel araştırılmalarının yapılması önemlidir. Bu amaçla bugünkü panelimizin de konusunu oluşturan zeytinyağı fabrikalarının atık yan ürünlerinden olan zeytin posasının organik gübreleme materyali olarak kullanım olanaklarının geliştirilmesine yönelik projeler yapmak büyük önem arz etmektedir" diye konuştu. - AYDIN

Zeytin posası suyu gübre hammaddesi olarak değerlendirilecek
Zeytin posası suyu gübre hammaddesi olarak değerlendirilecek
Zeytin posası suyu gübre hammaddesi olarak değerlendirilecek
Zeytin posası suyu gübre hammaddesi olarak değerlendirilecek

YORUMLAR
500

Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Aydın, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zeytin posası suyu gübre hammaddesi olarak değerlendirilecek - Son Dakika Ekonomi


Süt almak için markete giden baba, 13 milyon lira kazandı Süt almak için markete giden baba, 13 milyon lira kazandı         
16:04
Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı         
16:00
Öldüğü belirtilen 5 aylık bebek, kefenle gömülmeye götürülürken canlandı Öldüğü belirtilen 5 aylık bebek, kefenle gömülmeye götürülürken canlandı         
15:49
Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı         
15:19
En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı yeni zamlı maaşlar En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı yeni zamlı maaşlar         
13:06
Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü         
12:03
Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak? Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak?         
11:53
Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur         
11:47
Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı         
09:32
Yangında evi küle dönen adam, diz çöküp ağladı Yangında evi küle dönen adam, diz çöküp ağladı         
09:05
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi         
08:55
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz         
08:27
Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı         
08:09
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj         
08:08
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01

Son Dakika Haberleri
16:00 Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı
15:59 Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım
15:57 Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti
15:49 Öldüğü belirtilen 5 aylık bebek, kefenle gömülmeye götürülürken canlandı
15:47 Enflasyon oranı sonrası; dul ve yetimlerin aldıkları maaş ne kadar oldu?
15:34 Gizli buzlanma sebebiyle 20 araç zincirleme kazaya karıştı
15:28 Başarısından çok mal varlıkları konuşulmuştu! Güzide Mertcan, özel hayatını ilk kez bu kadar detaylı anlattı
15:28 Karamollaoğlu'ndan kavgada söylenmeyecek sözler: AK Parti sebep, yüksek enflasyon sonuçtur!
15:28 Abdulkadir Selvi'nin MEB iddiasına CHP'den cevap: Derhal elindeki belgeleri açıklamaya davet ediyoruz
15:25 TCDD'den Yüksek Hızlı Tren biletlerine yüzde 20 zam!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 16:08:13. #1.11#
SON DAKİKA: Zeytin posası suyu gübre hammaddesi olarak değerlendirilecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement