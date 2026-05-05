Zeytin Üreticilerine Halkalı Leke Uyarısı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin üreticilerini yakından ilgilendiren önemli bir uyarıda bulundu. İlçede zeytin ağaçlarında görülen halkalı leke hastalığına karşı üreticilerin tedbirli olması istendi.

Yapılan açıklamada, hastalığın oluşması için uygun şartların meydana geldiği belirtilerek, üreticilerin kendi arazi şartlarını dikkate alması gerektiği vurgulandı. Özellikle çiçeklenme döneminden önce, ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle ilaçlama yapılmasının büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Öte yandan üreticilere, bahçelerini düzenli olarak kontrol etmeleri çağrısında bulunularak, yoğunluk durumuna göre zeytin pamuklu bit zararlısına karşı da mücadele edilmesi tavsiye edildi.

Yetkililer, erken müdahalenin hem verim kaybını önleyeceğini hem de ürün kalitesini koruyacağını belirterek, üreticilerin gerekli önlemleri zamanında almasının önemine dikkat çekti. - MANİSA