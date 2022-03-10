Zincir marketin raflarında bulunmayan yağlar, depodan çıktı - Son Dakika
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Zincir marketin raflarında bulunmayan yağlar, depodan çıktı

10.03.2022 21:07

Zincir marketin raflarında bulunmayan yağlar, depodan çıktı Muş'ta zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimde, raflarında bir tek 5 litrelik yağ bulundurmayan A-101 marketler zincirinin deposunda ayçiçek yağı tespit etti.

Zincir marketin raflarında bulunmayan yağlar, depodan çıktı

MUŞ - Muş'ta zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimde, raflarında bir tek 5 litrelik yağ bulundurmayan A-101 marketler zincirinin deposunda ayçiçek yağı tespit etti.

Muş'ta zabıta ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından stokçulara ve zincir marketlerdeki etiket fiyatlarına karşı yürütülen denetimler devam ediyor. Marketlerde rafları inceleyen ekipler, kasa ve etiket fiyatlarını da karşılaştırarak fiyat uyuşmazlığına fırsat vermiyor. Denetim sırasında Zabıta Müdürü Mehmet Göçmen, A-101 raflarında 5 litrelik hiç yağ olmadığını görünce market yetkililerine yağ bulunup bulunmadığını sordu. Çalışanın stokta yağ olmadığını belirtmesi üzerine market yetkilisiyle birlikte depoda inceleme yapıldı. Depoda denetim yapan zabıta ekibi, 5 litrelik yağlar tespit etti. Ekiplerin tespit ettiği yağlarla ilgili market hakkında yasal işlem yapıldı.

Öte yandan, bazı ürünlerde fiyat belirtmeyen marketlere de tutanak tutuldu.

Ekiplerin kent genelinde stokçuluk yapanlara karşı denetimleri devam ediyor.

Zincir marketin raflarında bulunmayan yağlar, depodan çıktı
Zincir marketin raflarında bulunmayan yağlar, depodan çıktı
Zincir marketin raflarında bulunmayan yağlar, depodan çıktı

YORUMLAR
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Burası Muş: Yine bir zincir market, yine raflarda yağ yok! Bilin bakalım nerede? Burası Muş: Yine bir zincir market, yine raflarda yağ yok! Bilin bakalım nerede? Sakarya, Bartın ve Kocaeli'de depolarda sıvı yağ denetimi yapıldı Sakarya, Bartın ve Kocaeli'de depolarda sıvı yağ denetimi yapıldı

Ticaret, Zabıta, Market, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zincir marketin raflarında bulunmayan yağlar, depodan çıktı - Son Dakika


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