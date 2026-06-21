Zincir Marketler Esnafı Zorluyor - Son Dakika
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Zincir Marketler Esnafı Zorluyor

21.06.2026 11:27
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Elazığ'da esnaf, artan zincir market sayısından şikayetçi, kısıtlama ve düzenleme talep ediyor.

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Karma Oda Başkanı Hakan Albayrak, kentte zincir marketlerin her geçen gün artmasının esnafın mağduriyetine yol açtığını belirterek, "Ayakkabıdan terliğe, telefona kadar her şeyi satıyorlar. Bunlara kısıtlama gelebilir. Sayıları azaltılabilir ya da şehir dışına çıkarmak lazım. Bu durum düzelmezse esnaf çok mağdur olur" dedi.

Albayrak, yaptığı açıklamada, artan maliyetler, yüksek kiralar ve ekonomik daralma nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşayan esnafın, bunun yanında zincir marketlerle rekabet edemediğini söyledi.

Zincir marketlere ilişkin kısıtlama isteyen Albayrak, şunları kaydetti:

"Bundan 2-3 sene öncesine göre kıyaslama yaptığımızda esnaf SGK ve BAĞ-KUR primlerini yatırmakta zorlanıyor. Çektikleri kredileri ödemekte zorlanıyorlar. Buna bir düzenleme getirilmesi lazım. Bugün Elazığ'ın bütün sokaklarında 3 harfli marketler var. Bunlar şehirde her sektörün sattığı ürünleri satıyorlar. Ayakkabıdan terliğe, telefona kadar her şeyi satıyorlar. Bunlara bir kısıtlama gelebilir. Sayıları azaltılabilir ya da şehir dışına çıkarmak lazım. Bu durum düzelmezse esnaf çok mağdur olur."

"ESNAFIMIZ KİRALARLA BAŞ EDEMİYOR"

"Kiralar çok yüksek. Esnafımız kiralarla baş edemiyor. Ben bir esnaf olarak vergi ve cezaların büyük bir yük haline geldiğini düşünüyorum. Vergimi ödüyorum, sigorta ödüyorum, stopaj ödüyorum. Ama bize bir de yetki belgesi parası çıkardılar. Büyük şehirlerde 40 bin, küçük şehirlerde 20 bin lira. Ben kendim esnaf olarak bunu ödemekte zorlanıyorum. Bunların olmaması lazım. Diğerleri de esnaf, biz de esnafız. Zaten zor şartlardayız."

"ESNAFIN AYLIK GİDERİ 150 BİN LİRA"

Albayrak, bir esnafın aylık giderinin en az 150 bin lira olduğunu anlatarak, "BAĞ-KUR'u var, işçisi var, yeme içmesi var, muhasebecisi var. O nedenle çoğu esnafımız bunu yatıramıyor. Esnafımız kredisini yatırmakta da zorlanıyor, sigortasını yatırmakta da zorlanıyor. Kiralar çok yüksek, kiralarla baş edemiyor. O yüzden bir an önce, şehir merkezinde yıkılan yerlerin yapılması lazım. Dediğim gibi şehir merkezindeki 3 harfli marketleri kaldırsalar esnafımız iş yapar. BAĞ-KUR'unu da yatırır, sigortasını da yatırır, her şeyini de ödeyebilir" ifadelerini kullandı.

"BANKALAR BİZİM ESNAFIMIZI BİTİRMİŞ"

Bankaların uyguladığı kart komisyonlarının da esnafın yükünü artırdığını dile getiren Albayrak, kredi kartı kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte kesintilerin ciddi boyutlara ulaştığını belirtti.

Albayrak, "Bankalar bizim esnafımızı bitirmiş. Bugün kim alışveriş yapsa para taşımıyor. Herkes kredi kartıyla, banka kartıyla alışveriş yapıyor. Esnafımız yüzde 3, 4, 5 komisyon ödüyor. Banka komisyonlarının düşmesi lazım. Cüzi seviyelerde olması gerekiyor. Bankaya bakıyoruz; esnafa kredi kartı veriyor, yıllık aidat alıyor. Adam bize POS cihazı vermiş, POS cihazının parasını alıyor. POS cihazı vermiş hem bakım parası alıyor hem de yaptığımız işten yüzde 3-5 civarında para kesiyor. Bunların bir an önce düzenlemeden geçmesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kısıtlama, Ekonomi, Elazığ, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zincir Marketler Esnafı Zorluyor - Son Dakika

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