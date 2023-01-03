Teknoloji alanındaki girişimcilere 500 bin liraya kadar kredi desteği! Kamu bankaları harekete geçti - Son Dakika
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Teknoloji alanındaki girişimcilere 500 bin liraya kadar kredi desteği! Kamu bankaları harekete geçti

03.01.2023 12:09

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından teknoloji alanında faaliyet gösteren girişimcileri desteklemek amacıyla yeni bir kredi paketi devreye alınıyor. Krediler en fazla 500 bin lira tutarında, 6 ay anapara ödemesiz ve 60 ay vadeli olabilecek.

Tekno Girişimci Destek Kredisi ile yazılım, donanım geliştirme, mobil teknolojiler ve uygulamalar gibi alanlarda yenilikçi fikirlerini hayata geçirmek isteyen girişimcilere destek sağlanacak. Söz konusu kredi ile teknoloji odaklı girişimlerin büyümesi, bilişim ve yazılım alanlarında istihdamın artırılması ve rekabetin desteklenmesi hedefleniyor.

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Tekno Girişimci Destek Kredisi'nden, Teknokent ve Teknopark gibi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde faaliyet gösteren girişimciler faydalanabilecek. Öte yandan TÜBİTAK, KOSGEB gibi kamu kurum ve kuruluşları ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teknoloji odaklı hibe/destek programlarından yararlanmaya hak kazanmış girişimciler de Tekno Girişimci Destek Kredisi'nden yararlanabilecek.

60 AY VADE FIRSATI

Firmaların mal ve hizmet alımı, maaş ödemesi, işletme giderleri, ofis malzemesi, ekipman, yazılım ve donanım alımlarının finansmanı için belge karşılığında kullanılabilecek krediler, en fazla 500 bin lira tutarında, 6 ay anapara ödemesiz ve 60 ay vadeli olabilecek. Kredi 36 ay vadeye kadar yıllık yüzde 13,5 sabit faizle, 36 ay ve üzeri vadelerde ise "TLREF+3" faiz oranıyla kullanıma sunulacak.

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Banka, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Teknoloji alanındaki girişimcilere 500 bin liraya kadar kredi desteği! Kamu bankaları harekete geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Teknoloji alanındaki girişimcilere 500 bin liraya kadar kredi desteği! Kamu bankaları harekete geçti - Son Dakika
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