Ziraat Katılım'dan ilk çeyrekte 1,2 milyar TL kar - Son Dakika
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Ziraat Katılım'dan ilk çeyrekte 1,2 milyar TL kar

12.05.2022 14:27
Ziraat Katılım'dan ilk çeyrekte 1,2 milyar TL kar

Ziraat Katılım, bu yılın ilk çeyreğini 1,2 milyar TL kar ile tamamladı.

Ziraat Katılım, bu yılın ilk çeyreğini 1,2 milyar TL kar ile tamamladı.

Banka, 2022'nin ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Banka'nın toplam aktiflerinin 2021 sonuna göre bu yılın birinci çeyreğinde yüzde 24 artışla 121,6 milyar TL'ye ulaştığını, toplanan fonların aynı döneme göre yüzde 25 artışla 97,55 milyar TL olurken, kullandırılan nakdi fonların yüzde 29 artışla 85,4 milyar TL seviyesine çıktığını bildirdi.

Ziraat Katılım'ın 2022 birinci çeyreğinde Türkiye ekonomisine sağladığı nakdi ve gayrinakdi finansman toplamının 118 milyar TL olarak gerçekleştiğini aktaran Özdemir, "Ziraat Katılım, sağlıklı bir mali performans ile hızlı büyümesini sürdürerek 2022 birinci çeyreğini 1,2 milyar TL kar ile tamamladı. Türkiye genelinde şube ağını da yaygınlaştıran Bankamız, 2022 birinci çeyrek sonu itibarıyla biri yurt dışı şubesi olmak üzere toplam 124 şubeye ulaştı." ifadelerini kullandı

Özdemir, bu yılın ilk çeyreğinde 7 adet kira sertifikası ihracının başarılı bir şekilde tamamlandığını belirterek, "Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla gerçekleştirilen bu ihraçlarımızdan 3,2 milyar TL fonlama temin edildi. Ziraat Katılım, faaliyetlerine başladığı 2015 yılından bugüne kadar nitelikli yatırımcılara gerçekleştirdiği 108 adet kira sertifikası ihracı ile toplamda 40,3 milyar TL hacme ulaştı." ifadelerini kullandı.

Katılım bankacılığı usul ve esaslarına uygun olarak "Özel Bankacılık" faaliyetlerine başladıklarını bildiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Mevcut bankacılık hizmetlerinden farklı olarak, hem yerli hem de yabancı üst segment yapısında yer alan varlıklı müşterilerin, tüm finansal ihtiyaçlarını ve tasarruflarını yönetmek, yatırımlarının hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini desteklemek ve çözüm önerilerimizi paylaşmak adına Özel Bankacılık Bölüm Başkanlığımızı hayata geçirdik. İlk etapta İngilizce, Arapça ve Fransızca olarak 3 dilde hizmet verecek olan Özel Bankacılık Birimimiz, kısa sürede kapsamını genişletecektir."

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ziraat Katılım'dan ilk çeyrekte 1,2 milyar TL kar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ziraat Katılım'dan ilk çeyrekte 1,2 milyar TL kar - Son Dakika
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