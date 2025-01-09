Ziraat Mühendislerine Destek Çağrısı

Ekonomi

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, ziraat mühendislerinin kendi çiftliklerini kurabilmesi için desteklenmesi talebinde bulundu.

Çelik, Tarım Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal öğretimin 10 Ocak 1846 tarihinde İstanbul'da Ayamama Çiftliği'nde kurulan Mekteb-i Zirai Şahane ile başladığını anımsattı.

Kesintisiz gıda üretimi ve temininde, çiftçi, üretici ve yetiştirici kadar ziraat mühendislerinin de payı önemli payı olduğunu belirten Çelik, "Dolayısıyla tarımsal öğretim ve eğitimin kalitesini artırmak mecburiyetindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, tarım kadar, bu alandaki öğretim ve eğitimin de stratejik öneme sahip olduğunu aktararak, tarım alanında daha çok uygulamalı eğitime yer verilmesinin, mühendis adaylarının gerekli pratiğe kavuşmasını sağlayacağını bildirdi.

Ziraat mühendislerinin girişimciliğe de hazır olması gerektiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Devletimiz tarafından binlerce işsiz ziraat mühendisinin kendi çiftliklerini kurması için teşvik edilmesi ve destek verilmesi, hem gençlerin istihdamını hem de bu gençlerin tarımsal üretime katkı vermesini sağlayacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığımız, hayvancılık işletmeleri için temel destekler yanında gençlerimize ve kadın yetiştiricilerimize ilave destekler veriyor. Ziraat mühendisleri de bu desteklerden faydalandırılmalı."