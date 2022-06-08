Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, üretici ile market arasındaki fiyat farkına isyan etti - Son Dakika
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Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, üretici ile market arasındaki fiyat farkına isyan etti

08.06.2022 17:41

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, Tarla ile market arasındaki fiyat farkına isyan etti. Çiftçiden 7 TL'ye alınan nohut ve fasülyenin 25 TL'ye, 13 TL'ye alınan ay çekirdeğinin 35-40 TL'ye satıldığını dile getiren Güneş, "Biz kazanamazken, birileri çok aşırı derece fahiş fiyata ürün satıyorlar. Biz kazanamıyorsak, siz çok kazanıyorsanız çiftçi size hakkını helal etmez" ifadelerini kullandı.

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, çiftçilerin ürünlerini ucuza alıp fahiş fiyata satan fırsatçılara tepki gösterdi. Ürünlerin alış fiyatı ile satış fiyatlarını karşılaştıran Güneş, aradaki farka isyan etti.

"ÇİFTÇİ SİZE HAKKINI HELAL ETMEZ"

Güneş, "Bizim elimizden ucuza alıp pahalı satan fırsatçılar var. Geçen sene buğday bizim elimizden 2 bin 800 TL'ye çıkmıştı. O sattığımız buğday şimdi 6 bin ile 6 bin 500 TL arasında satılıyor. Bizim elimizden 7 TL'ye çıkan nohut şu anda marketlerde 25 TL'ye satılıyor. Bizim elimizden 7-8 TL'ye çıkan kuru fasulye marketlerde 20-25 TL'ye satılıyor. Bizim çiftçimizin elinden 13 TL'ye çıkan çerezlik ay çekirdeği kuruyemişçilerde 35-40 TL. Ben bunu kabul etmiyorum. Biz kazanamazken, birileri çok aşırı derece fahiş fiyata ürün satıyorlar. Biz kazanamıyorsak, siz çok kazanıyorsanız çiftçi size hakkını helal etmez" ifadelerini kullandı.

"ALLAH FIRSATÇILARA FIRSAT VERMESİN"

Herkesin kazanmasını istediklerini kaydeden Güneş, "Mazot, gübre satan kazansın. Eken de kazansın. Tüccarlarımız da kazansın ama biz kazanamıyorken onlar kazanıyorsa biz onlara hakkımızı helal etmiyoruz, etmeyeceğiz de. Allah fırsatçılara fırsat vermesin" dedi.

"TÜRK ÇİFTÇİSİ ÜRETİYORSA DIŞARIDAN GETİRMEYE GEREK YOK"

Güneş, "Rusya- Ukrayna savaşından dolayı oradan buğday ve arpa ithalatı yapamıyoruz. Bu da iç piyasayı olumsuz etkiler. Ben ithalata karşıyım. Eğer son noktada biz üretemiyorsak, üretimimiz iç piyasaya yeterli değilse ithal edilmesinin sakıncası yoktur. Yerli ve milli olan Türk çiftçisi üretiyorsa dışarıdan getirmeye gerek yok. Gelir un yapılır, makarna yapılır satılır. Bizim çiftçimiz üretiyorsa gelmesine gerek yok. Oradan ne kadar çok ürün gelirse bizim dövizimiz dışarı çıkar. Buradaki çiftçi o kadar çok mağdur olur. Buna karşı değiliz ama biz üretirken oradan gelmesine karşıyız. Eğer biz bize yetiyorsak gerek yok" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Güneş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, üretici ile market arasındaki fiyat farkına isyan etti - Son Dakika

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