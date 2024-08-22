Ziraat Odaları Kahverengi Kokarcanın Tarım Ürünlerine Verdiği Zarara Dikkat Çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ziraat Odaları Kahverengi Kokarcanın Tarım Ürünlerine Verdiği Zarara Dikkat Çekti

Ziraat Odaları Kahverengi Kokarcanın Tarım Ürünlerine Verdiği Zarara Dikkat Çekti

Samsun'da bazı ziraat odası başkanları, kahverengi kokarcanın fındık ve diğer tarım ürünlerine verdiği zarara dikkat çekerek ortak açıklama yaptı. Kokarcanın fındık, mısır, kivi ve sebzeleri tehdit ettiği belirtildi.

22.08.2024 18:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da bazı ziraat odası başkanları ortak açıklama yaparak, kahverengi kokarcanın fındık ve diğer tarım ürünlerine verdiği zarara dikkat çekti.

Samsun'un Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün ve Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, kahverengi kokarca zararlısının fındık başta olmak üzere tarıma verdiği zararlarla ilgili ortak açıklama yaptı.

Çarşamba başta olmak üzere Terme ve Salıpazarı Ziraat Odası Başkanları Çarşamba Ziraat Odasında bir araya gelerek ortak basın açıklaması yaptı. Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, " Trabzon, Artvin, Giresun, Ordu ve Samsun'da yoğun bir şekilde kokarca görünmektedir. Tüm ürünlerimizi tehdit etmektedir. Sadece fındıkta değil, mısır, kivi ve sebzelere de zarar vermektedir. Zaten bu sene sebze para etmediği için çiftçilerimiz büyük bir sorun yaşamaktadır. Herkesin elini taşın altına koymasını istiyoruz. Üreticilerimiz önümüzdeki kış döneminde kokarca böceğinin evlere sığınma yeri olarak geleceğe için ilaçlamalarını yapmaları gerekiyor" dedi.

Kahverengi kokarca zararlısının Termeli üreticilere büyük zararlar verdiğini söyleyen Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün, "Fındıkta yüzde 60'a varan zarar var. Üreticimiz bitmiş durumda. Çiftçimiz fındığı kaybetti. Mısırını kaybediyor, soyayı kaybetmek üzere. Yani tarım ovası şu anda bitmek üzere" diye konuştu.

Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy ise, "Maalesef kahverengi kokarca bölgemizin tamamında etkili. Tüccar arkadaşlarımız ile yaptığımız görüşmelerde, kendilerine gelen fındıkların randımanının 40'ın altında olduğunu söylediler. Çiftçimiz mutsuz. Çarşamba, Terme, Salıpazarı ve Ayvacık bölgemizde yaklaşık 92 bin ton fındık bekleniyor. Zannediyorum ki bunun yüzde kırkı kokarca zararlısından dolayı kayıp olacak. Çiftçi zor durumda" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ekonomi, samsun, Mısır, Kivi, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ziraat Odaları Kahverengi Kokarcanın Tarım Ürünlerine Verdiği Zarara Dikkat Çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Takımlarımız umut veriyor İşte ülke puanında son durum Takımlarımız umut veriyor! İşte ülke puanında son durum
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
22:59 Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı
18:32 AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
14:45 En son 26 yıl önce görülmüş Sivas’ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu En son 26 yıl önce görülmüş! Sivas'ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu
14:19 Görüntü Hatay’dan Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
14:14 Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti Avukatlarından jet cevap geldi Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti? Avukatlarından jet cevap geldi
14:08 Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 09:29:02. #1.12#
SON DAKİKA: Ziraat Odaları Kahverengi Kokarcanın Tarım Ürünlerine Verdiği Zarara Dikkat Çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement