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Ziraat Odası Başkanı Diker: "Pet şişelerde, markasız, isimsiz zeytin yağı almayın" - Son Dakika

Ziraat Odası Başkanı Diker: "Pet şişelerde, markasız, isimsiz zeytin yağı almayın"

03.01.2022 12:11
Ziraat Odası Başkanı Diker: "Pet şişelerde, markasız, isimsiz zeytin yağı almayın"

Edremit Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yılmaz Diker, sahtecilerin çoğaldığına dikkat çekerek, tüketicilerin internet üzerinden ucuza satılan zeytin yağlarına itibar etmemelerini istedi.

Edremit Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yılmaz Diker, sahtecilerin çoğaldığına dikkat çekerek, tüketicilerin internet üzerinden ucuza satılan zeytin yağlarına itibar etmemelerini istedi.

Edremit Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yılmaz Diker, artan zeytinyağı fiyatlarını fırsat bilen sahtecilerin, markası ve üretim yeri belli olmayan zeytinyağlarını satmak amacıyla internetten verdikleri ilanlara tüketicilerin itibar etmemelerini istedi.

Taklit ve tağşişlerdeki artışlardan dolayı birçok zeytinyağı olmayan ürünlerin zeytinyağıymış gibi satılmaya çalışıldığına dikkat çeken Diker, "Özellikle prina yağı dediğimiz bu yağların zeytin yağına karıştırılarak çok az içerisine zeytinyağı konularak halis zeytinyağı gibi, sızma zeytinyağı gibi adlar altında çok da ucuz fiyatları piyasada tüketiciye satılmaya çalışıyor. Bu da gıda sektöründe insanların sağlıksız beslenmesine sebebiyet veriyor. Bundan dolayı tüketici mağdur ediliyor ve ne olduğu bilmeyen ürünler orta yerde geziniyor. Bu konuda gerçekten bizler ziraat odası olarak üreticilerimizin alın terinin, emeğinin karşılığının bu şekilde heba edilmesine karşıyız. Biz bunların bir an önce piyasada bu gibi konularda devletimizin çok daha etkin ve yetkin olarak piyasa kontrollerini yapmasını, hatta diğer kaçakçılık veya sahte içkideki gibi gıda polisleri oluşturarak bu konuda daha sık ve kesin sonuçlarının alınabilecek denetimler yapılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Özellikle zeytin yağını pet şişelerde markasız, İsimsiz, bilinmeyen kişilerden alınmamasını da isteyen Diker, "Güneşin altında duran hiçbir şey, zeytinyağı bile olsa saatlerce günlerce durmasından dolayı zeytinyağı olma özelliğini vasfını kaybeder. O yüzden bilinen yerlerden zeytinyağının özellikle alınmasını veya bilinen bir arkadaşın tarlası bağlı bahçesinde yoksa özellikle markalı coğrafi işareti tescil belgeli olarak bunlara dikkat edilmesini buralardan alışveriş yapılmasını özellikle ben tüketici arkadaşlarımızda rica ediyorum" dedi. - BALIKESİR

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Ziraat Odası, Ali Yılmaz, Edremit, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ziraat Odası Başkanı Diker: 'Pet şişelerde, markasız, isimsiz zeytin yağı almayın' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ziraat Odası Başkanı Diker: "Pet şişelerde, markasız, isimsiz zeytin yağı almayın" - Son Dakika
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