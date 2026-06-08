Ziraat Odası Başkanları Fiyatları Değerlendirdi - Son Dakika
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Ziraat Odası Başkanları Fiyatları Değerlendirdi

Ziraat Odası Başkanları Fiyatları Değerlendirdi
08.06.2026 14:02
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Bafra'da toplanan ziraat odası başkanları, buğday ve arpa alım fiyatlarının yetersiz olduğunu belirtti.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir araya gelen 16 ilçe ziraat odası başkanı, buğday ve arpa alım fiyatlarını değerlendirdi.

Bafra Ziraat Odası'nda düzenlenen "Buğday ve Arpa Alım Fiyatlarına İlişkin Değerlendirme Toplantısı"na katılan ilçe ziraat odası başkanları, açıklanan fiyatların artan üretim maliyetleri karşısında yetersiz kaldığını ifade etti.

Grup adına açıklama yapan İl Koordinasyon Kurulu ve Çarşamba Ziraat Odası Başkanı, "Samsun'da buğday alım fiyatı 16 bin 500 lira, arpa alım fiyatı ise 12 bin 750 lira olarak açıklanmıştır. Bu rakamlar geçen yıla göre buğdayda yüzde 22,2, arpada ise yüzde 15,9 artış anlamına gelse de, yükselen girdi maliyetleri ve enflasyon karşısında üreticimizin emeğinin karşılığını vermekten uzaktır" dedi.

Açıklamada, son bir yılda mazot fiyatlarının yüzde 34,24, gübre fiyatlarının yüzde 48,33, tarımsal ilaç fiyatlarının yüzde 20,30, enerji fiyatlarının yüzde 34,24 ve hayvan yemi fiyatlarının yüzde 35,86 oranında arttığına dikkat çekildi.

Ziraat odası başkanları, açıklanan alım fiyatlarının çiftçiyi üretimden uzaklaştırabileceğini belirterek, "Bu fiyatlarla çiftçimiz tarlasını boş bırakmak zorunda kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Yetkilileri bu yanlış kararı yeniden gözden geçirmeye ve tarım sektörüne gerekli desteği vermeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Toplantının sonunda, Samsun'daki 16 ilçe ziraat odası başkanı, üreticilerin haklı taleplerinin dikkate alınmasını ve alım fiyatlarının yeniden değerlendirilmesini istedi.

Toplantıya; Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Havza Ziraat Odası Başkanı Çoşkun Genç, Tekkeköy Ziraat Odası Başkanı Ahmet Halit Yücel, Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Gültekin Kaya, Yakakent Ziraat Odası Başkan Vekili Mecit Baş, Alaçam Ziraat Odası Başkan Hüseyin Sönmez ve Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Bafra, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ziraat Odası Başkanları Fiyatları Değerlendirdi - Son Dakika

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