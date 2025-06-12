Zirai Don Çiftçiyi Vurdu, Destek Çağrısı Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Zirai Don Çiftçiyi Vurdu, Destek Çağrısı Yapıldı

Zirai Don Çiftçiyi Vurdu, Destek Çağrısı Yapıldı
12.06.2025 17:41
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Malatya'da zirai don sonrası üretici ve esnafa acil destek çağrısı yapıldı, ekonomik zorluklar arttı.

Zirai don nedeniyle hasat alınamayacak bahçelerde, bakım masraflarının devam ettiğini dile getiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Çiftçimizin ödemeye, esnafımızın vadeye mecali kalmadı" diyerek üretici ve alt sektörler için acil ve kapsayıcı destek çağrısında bulundu.

Niyazi Mısri Mahallesi'ndeki, zirai ilaç, tarım makinesi, ekipman satışı yapan firmaları ziyaret eden MTSO Yönetim Kurulu Başkan Sadıkoğlu, zirai don afeti sonrası yaşanan iş kayıpları nedeniyle ekonomik dar boğaza giren esnafla bir araya geldi.

"Zirai don sadece üreticiyi değil, tüm tarımsal ekosistemi etkiledi"

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Sadıkoğlu, "Zirai don sadece üreticimizi değil, üretime bağlı onlarca alt sektörü de doğrudan etkiledi. Sezon öncesi ürünlerini temin eden, yatırım yapan firmalarımız yaşanan iş kayıpları sonrası ciddi ekonomik zorluklarla karşı karşıya. Sezon sonunda hasat alınamayacak bahçelerde ilaçlama, gübreleme, sulama gibi bakım mecburiyetleri devam ediyor ancak çiftçimizin bunları karşılayacak gücü, esnafımızın yaşanan iş kayıpları sonrası vadeli iş yapacak mecali kalmadı. Şehrimiz ekonomisinin lokomotifi kayısı üretimi. Lokomotif durunca çarklar maalesef aksamaya başladı. Çiftçimizin zararı belki raporlanabilir ama bağlı sektörlerdeki kaybı net istatistiklere dökmek oldukça zor. Ancak bizler saha ziyaretlerimizde ekonomik zararın ve sorunların büyüklüğünü görebiliyoruz. Daha fazla vakit kaybetmeden, mağduriyetler katlanmadan destekler açıklanmalı, çiftçi de esnaf da önünü görebilmeli" şeklinde konuştu.

"Üretime bağlı tüm sektörler acil desteklenmeli"

Yaşanan afetin uzun vadede daha şiddetli hissedilebileceğine dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, "Tüm bağlı sektörlerde yaşanan mağduriyetleri ve taleplerimizi hem Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunduğumuz dosyada hem de TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonu toplantısında güçlü bir şekilde dile getirdik. Bu sektörlerin sürdürülebilirliği Malatya ekonomisi ve istihdamı açısından hayati öneme sahip. Çiftçimizle birlikte üretime bağlı tüm sektörler acil finansal desteklerle ayakta tutulmalıdır. Aksi durumda telafi edilemez kayıplar yaşanması kaçınılmazdır. Bununla birlikte, zirai don afeti birçok ilde tahribat oluştursa da deprem şehirlerimiz açısından uzun vadede daha şiddetli olumsuzluklara yol açacağı da unutulmamalıdır" dedi.

Meclis Araştırma Komisyonu'na çağrıda bulunan Başkan Sadıkoğlu, "Komisyonun çalışmalarını hızla tamamlamasını ve sadece kayısı üreticimize değil, tüm tarımsal ekosisteme nefes aldıracak kapsamlı bir destek paketi açıklanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, malatya, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zirai Don Çiftçiyi Vurdu, Destek Çağrısı Yapıldı - Son Dakika

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