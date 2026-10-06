ZMO Samsun Şube Başkanı Bayzat, TMO\'nun çeltik alım fiyatı açıklamamasını eleştirdi

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Samsun Şube Başkanı Havva Bayzat, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) hasat döneminin ortasına gelinmesine rağmen henüz çeltik alım fiyatı açıklamadığını ifade ederek, çeltik üreticilerinin büyük bir belirsizlik ve ekonomik çıkmazla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Bayzat, yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'nin 231 bin dekar ve 183 bin ton üretim ile en önemli çeltik üretim merkezlerinden Samsun'da, üreticilerin büyük bir belirsizlik ve ekonomik çıkmazla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Hasat döneminin ortasına gelinmesine rağmen TMO'nun henüz bir çeltik alım fiyatı açıklamadığına işaret eden Bayzat, şunları kaydetti:

"Devletin ilgili kurumu TMO'nun sessizliği, piyasayı serbest piyasa aktörlerinin insafına bırakmakta ve üreticimizin emeğini değersizleştirmektedir. Çeltik üreticisi bu sezon mazot, gübre, tohum, ilaç ve sulama elektriği gibi temel üretim girdilerinde yüzde 100'ü aşan maliyet artışlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Maliyetler bu denli yüksekken, TMO'nun fiyat vermemesi piyasada belirsizliğe yol açmış ve tüccarın çeltik alım fiyatlarını maliyetin bile altına çekmesine zemin hazırlamıştır. Üretici, borçlarını ödeyebilmek için ürününü zararına satmaya zorlanmaktadır.

"İTHALAT SİLAHI YERLİ ÜRETİCİYİ VURUYOR"

Hasat döneminde ya da hemen öncesinde başvurulan kontrolsüz çeltik ve pirinç ithalatı, yerli çeltik fiyatlarını yapay bir şekilde baskılamaktadır. Yabancı çiftçiyi fonlayan ithalat politikaları, kendi topraklarında binbir emekle üretim yapan Samsun ve dolayısıyla Türk çiftçisinin belini bükmektedir. İthalat, anlık bir çözüm gibi sunulsa da uzun vadede yerli üretimi bitirme noktasına getiren büyük bir tehdittir.

Bugün tarlada üreticiden yok pahasına, maliyet sınırında alınan çeltik, market raflarında tüketicinin karşısına fahiş fiyatlarla çıkmaktadır. Üretici fiyatı ile tüketici fiyatı arasındaki bu devasa fark ne yazık ki üretene de tüketene de yaramamaktadır. Bu fark tarladaki emeği ucuza kapatıp raflarda fahiş karlar elde eden aracılara, büyük tedarikçilere ve zincir marketlerin kontrolsüz kar hırslarına gitmektedir. Çiftçi kazanamazken, vatandaşımız en temel gıda maddesi olan pirinci fahiş fiyatlara tüketmek zorunda kalmaktadır. Aracılık sistemi ve piyasa denetimsizliği, emeği sömürmektedir."

ZMO SAMSUN ŞUBESİ OLARAK ACİL ÇAĞRIMIZDIR

Bayzat, TMO'nun üreticiyi zarar ettirmeyecek, refah payı içeren çeltik taban fiyatını derhal açıklaması gerektiğini belirterek, "Fiyat açıklamakta gecikilen her gün, üreticinin topraktan kopmasına neden olmaktadır. Hasat döneminde ithalat tamamen durdurulmalı, yerli üretici gümrük vergileri ve doğru politikalarla korunmalıdır. Üretici ile tüketici arasındaki zincir denetlenmeli, aracıların ve zincir marketlerin haksız kazanç elde etmesinin önüne geçilmelidir" diye konuştu.