Zonguldak Adliyesi'ne 34 personel alınacak - Son Dakika
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Zonguldak Adliyesi'ne 34 personel alınacak

02.03.2022 17:02
Zonguldak Adliyesi'ne 34 personel alınacak

Adalet Bakanlığı tarafından 2022 yılında Zonguldak ve ilçe adliyelerine 34 personel alımı için ilana çıktı.

Adalet Bakanlığı tarafından 2022 yılında Zonguldak ve ilçe adliyelerine 34 personel alımı için ilana çıktı. 1 Mart'ta e-devlet üzerinden başlayacak başvurular sonucunda Zonguldak ve ilçelerinde 34 kişi istihdam edilecek.

Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan ilana göre Zonguldak merkeze 9, Çaycuma'ya 6 ve Devrek'e 2 olmak üzere 17 zabıt katibi, Zonguldak'a 5, Gökçebey'e 1 olmak üzere 6 mübaşir, Zonguldak merkeze 6 güvenlik görevlisi, merkeze 4 ve Devrek'e 1 olmak üzere 5 hizmetli personeli alınacak. KPPS'den en az 70 puan alan kişilerin başvurabileceği personel alımları 1 martta başladı ve 17 Mart'a kadar devam edecek. - ZONGULDAK

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Adalet Bakanlığı, Zonguldak, Gökçebey, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zonguldak Adliyesi'ne 34 personel alınacak - Son Dakika


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