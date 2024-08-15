Zonguldak Alaplı'da Tekne İmal Yeri Tahsisi Yapıldı

Ekonomi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Çamlıbel köyünde 72 bin 888 metrekare yüz ölçümlü alanın, tekne imal yeri olarak tahsisi kararlaştırıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çamlıbel köyünde, mülkiyeti hazineye ait parsellerin önündeki alan, tekne imal yeri yatırımı için ayrılacak.

Yatırımcı, tahsis edilen 72 bin 888,01 metrekare yüz ölçümlü alan üzerinde yalnız duyuruda belirtilen ve tahsis gayesine uygun tesis kurabilecek.

Üzerine ihale kalan ve ihalesi onaylanan yatırımcı lehine, Hazine taşınmazları üzerinde tesis yapılması amacıyla 49 yıla kadar irtifak hakkı veya kullanma izni verilecek.

Tersane amaçlı yatırım yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri 30 gün içinde "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü Hakkı Turayliç Caddesi No: 5, C Blok Kat: 6 06338 Emek/ANKARA" adresine kapalı zarf usulüyle teslim etmeleri gerekiyor.

Başvurular, oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilecek. Uygun görülen yatırım dosyaları, ilgili mevzuat çerçevesinde artırma ihalesi yapılmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilecek.