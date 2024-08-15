Zonguldak Alaplı'da Tekne İmal Yeri Tahsisi Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Zonguldak Alaplı'da Tekne İmal Yeri Tahsisi Yapıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çamlıbel köyünde 72 bin 888 metrekarelik alan, tekne imal yeri olarak tahsis edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile ilgili bilgi verildi.

15.08.2024 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Çamlıbel köyünde 72 bin 888 metrekare yüz ölçümlü alanın, tekne imal yeri olarak tahsisi kararlaştırıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çamlıbel köyünde, mülkiyeti hazineye ait parsellerin önündeki alan, tekne imal yeri yatırımı için ayrılacak.

Yatırımcı, tahsis edilen 72 bin 888,01 metrekare yüz ölçümlü alan üzerinde yalnız duyuruda belirtilen ve tahsis gayesine uygun tesis kurabilecek.

Üzerine ihale kalan ve ihalesi onaylanan yatırımcı lehine, Hazine taşınmazları üzerinde tesis yapılması amacıyla 49 yıla kadar irtifak hakkı veya kullanma izni verilecek.

Tersane amaçlı yatırım yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri 30 gün içinde "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü Hakkı Turayliç Caddesi No: 5, C Blok Kat: 6 06338 Emek/ANKARA" adresine kapalı zarf usulüyle teslim etmeleri gerekiyor.

Başvurular, oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilecek. Uygun görülen yatırım dosyaları, ilgili mevzuat çerçevesinde artırma ihalesi yapılmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilecek.

Kaynak: AA

ulaştırma ve altyapı bakanlığı, Zonguldak, Ekonomi, Alaplı, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zonguldak Alaplı'da Tekne İmal Yeri Tahsisi Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:55 Yeniden Refah’tan seçilip AK Parti’ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video Yeniden Refah'tan seçilip AK Parti'ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video
08:36 Eskişehir’de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi Eskişehir'de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi
07:30 AK Partili Zeybekçi, geçim sıkıntısı çeken emekliyi görmezden geldi AK Partili Zeybekçi, geçim sıkıntısı çeken emekliyi görmezden geldi
01:51 Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi
21:16 DSÖ, “Uluslararası acil durum“ ilan etti Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı’ndan açıklama DSÖ, "Uluslararası acil durum" ilan etti! Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı'ndan açıklama
15:45 Demi Moore ve Bruce Willis’in kızlarından kendilerine ’çirkin’ ve ’babalarının klonları’ diyen trollere sert yanıt Demi Moore ve Bruce Willis'in kızlarından kendilerine 'çirkin' ve 'babalarının klonları' diyen trollere sert yanıt
15:39 AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
15:35 Vatandaşa sorduk: Amcanızın tek erkek kardeşi sizin neyiniz olur Vatandaşa sorduk: Amcanızın tek erkek kardeşi sizin neyiniz olur?
15:16 Çin’de üretilen ve 2 ton yük taşıyabilen insansız hava aracı, ilk uçuşunu gerçekleştirdi Çin'de üretilen ve 2 ton yük taşıyabilen insansız hava aracı, ilk uçuşunu gerçekleştirdi
15:00 Evsizlere dağıttıkları şekerden çıkanlar ülkeyi alarma geçirdi Evsizlere dağıttıkları şekerden çıkanlar ülkeyi alarma geçirdi
14:57 UEFA ülke puanı sıralamasında son durum Çekya farkı açıyor UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Çekya farkı açıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 09:25:44. #1.12#
SON DAKİKA: Zonguldak Alaplı'da Tekne İmal Yeri Tahsisi Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement