Zonguldak haberi | Zonguldak'ta palamudun fiyatı yükselişe geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak haberi | Zonguldak'ta palamudun fiyatı yükselişe geçti

07.10.2022 23:01

Zonguldak haberlerine göre Zonguldak'ta palamudun fiyatı yükselişe geçti Zonguldak'ta hava şartlarının balık avcılığında olumsuz seyretmesi nedeniyle tezgahtaki palamudun fiyatı yükselişe geçti.

Zonguldak'ta palamudun fiyatı yükselişe geçti

ZONGULDAK - Zonguldak'ta hava şartlarının balık avcılığında olumsuz seyretmesi nedeniyle tezgahtaki palamudun fiyatı yükselişe geçti.

Zonguldak'ta havaların balık avcılığını olumsuz etkilemesi nedeniyle palamudun fiyatı artışa geçti. 5 tanesi 100 TL'ye satılan palamudun kilosu 50 TL'ye satılmaya başlandı. Koşulların elverişli olmaması halinde bu fiyatın 90 TL'ye kadar çıkabileceğini söyleyen balık hali Zeki Beybeyoğlu,"Şuanda durum 2-3 gündür balık az. Zaten az olduğu için balıkların fiyatı yükseldi. Mesalar şuanda palamudun kilosu 50 TL. Pek balık çıkmıyor. Ama inşallah ilerde daha çok çıkacak. Çinakop, Barbun, İstavrit bulamıyoruz. İnşallah onları da bulduğumuz zaman daha iyi olacak. Bizim insanımız der ki palamudun bol olduğu yerde hamsi olmaz. Bunu Allah bilir. Hamsinin ne olacağı belli değil. Biz çinakop, istavrit ve palamut bolluğu bekliyoruz. Amasra-Akçakoca arasında ki sınırda hala balıkçılar burada. Millet diyor ki yağmur yağmıyor ama poyraz var. Dalga var adamlar çıkamıyor. Palamut çıkmazsa palamudun kilosu 80-90 TL'yi bulabilir" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Asansörden düşerek ölen yaşlı adam toprağa verildi Asansörden düşerek ölen yaşlı adam toprağa verildi Komşular arası tartışma baltalı kavgaya dönüştü: 4 yaralı Komşular arası tartışma baltalı kavgaya dönüştü: 4 yaralı Suat Kerçin'den ayrılık kararı Suat Kerçin'den ayrılık kararı
Kaynak: İHA

Zonguldak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zonguldak haberi | Zonguldak'ta palamudun fiyatı yükselişe geçti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:30 Üst düzey BBP'li isim istifasını açıkladı: AK Parti'ye oy istemem
23:59 HDP'den siyasette dengeleri değiştirecek 6'lı masa çıkışı
23:21 Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin cinsel taciz itirafı stüdyoda şok etkisi yarattı
22:28 4 yaşındayken kaybolmuştu! 53 yıl sonra dönünce gözyaşları sel oldu
22:04 Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı
21:54 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklama: Enflasyona ezdirilmeyecek
21:39 Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi
21:30 72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliği hayranlarını büyüledi
21:22 Mansur Yavaş'tan Ankara'da su ücretinde indirim kararına veto geldi
21:14 Özbekistan'ı tek golle deviren Ampute Futbol Milli Takımı'mız Dünya Kupası'nda finale yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 01:07:29. #1.13#
SON DAKİKA: Zonguldak haberi | Zonguldak'ta palamudun fiyatı yükselişe geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement