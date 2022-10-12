Zonguldak haber! Kdz. Ereğli TSO'nun gündeminde 2. OSB ve kafes balıkçılığı var - Son Dakika
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Zonguldak haber! Kdz. Ereğli TSO'nun gündeminde 2. OSB ve kafes balıkçılığı var

12.10.2022 18:39
Zonguldak haber! Kdz. Ereğli TSO'nun gündeminde 2. OSB ve kafes balıkçılığı var

Zonguldak ekonomi haberine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Meclis Başkanı Tasin Tanyıldız, yönetim ve meclis üyeleri ile birlikte Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı ile Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Meclis Başkanı Tasin Tanyıldız, yönetim ve meclis üyeleri ile birlikte Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı ile Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret etti.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Meclis Başkanı Tasin Tanyıldız, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Bakkaloğlu, Meclis Başkan Vekili Zeynep Güven, yönetim kurulu üyeleri Kadir Çaygeç, Mete Yazıcı, Cem Gül, Ali Özkan, meclis katibi Okan Duru, meclis üyeleri Cenk Koşun, Numan Şen ve Şeref Aslan, 7.Meslek grubu komite üyemiz Aytaç Gül ve 5.Meslek komite üyesi Eray İlhan ile birlikte ilk olarak Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı'yı ziyaret etti. Başkan Keleş ziyarette Kaymakam Yapıcı'ya Kdz. Ereğli 2. Organize Sanayi Bölgesi ile kafes balıkçılığı başta olmak üzere hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgiler vererek destek istedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Yapıcı TSO Başkanı Keleş ve ekibine görevinde başarılar dileyerek hayata geçirmeyi planladıkları projelere her türlü katkı ve desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, Meclis Başkanı Tasin Tanyıldız ve beraberindekiler daha sonra Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret etti. Kdz. Ereğli'nin büyümesi ve ekosisteminin gelişmesi için birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını ifade eden Keleş, Başkan Posbıyık'tan hayata geçirmek istedikleri projelerle ilgili destek istedi. Başkan Posbıyık'ta Keleş ve ekibini tebrik ederek yeni dönemde kendilerine başarılar diledi. Posbıyık, Kdz. Ereğli'nin faydasına olacak her türlü projeye Kdz. Ereğli Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Halil Posbıyık, Arslan Keleş, Zonguldak, Ereğli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zonguldak haber! Kdz. Ereğli TSO'nun gündeminde 2. OSB ve kafes balıkçılığı var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak haber! Kdz. Ereğli TSO'nun gündeminde 2. OSB ve kafes balıkçılığı var - Son Dakika
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