Zonguldak haberi! Zonguldak'ta 10 makinist alınacak - Son Dakika
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Zonguldak haberi! Zonguldak'ta 10 makinist alınacak

12.10.2022 18:31
Zonguldak haberi! Zonguldak'ta 10 makinist alınacak

Zonguldak haberi... Zonguldak'ta 10 makinist istihdam edilecek.

Zonguldak'ta 10 makinist istihdam edilecek.

TCDD Taşımacılık daimi makinist alımı için Çatalağzı Lojistik Müdürlüğü bünyesinde görev yapmak üzere 10 kişilik makinist talebi için başvurular başladı. Başvuru tarihleri ise 11-17 Ekim 2022 olarak belirtildi.

Kadın-erkek 18-40 yaş arası, meslek yüksek okulu (elektrik, elektronik teknolojisi, otomotiv teknolojisi, mekatronik, makine, raylı sistemler makine teknolojisi, raylı sistemler elektrik ve elektronik, raylı sistemler makinistliği) bölümlerinden mezun olunma ve 2020 KPSS P93 puan türünden en az 60 puan ve tren makinisti belgesine sahip adayların başvuruları değerlendirilecek.

Başvuruların Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü e-şube veya Alo 170 iletişim hattından yapılacağı kaydedildi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Çatalağzı, Zonguldak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zonguldak haberi! Zonguldak'ta 10 makinist alınacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak haberi! Zonguldak'ta 10 makinist alınacak - Son Dakika
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