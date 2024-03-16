Zonguldak Halk Pazarı Yoğun İlgi Gördü

TYBA, Marmaris'te sektör temsilcileriyle bir araya geldi

Tüm Yat İşletmecileri Yatırımcıları Broker ve Acenteleri Derneği (TYBA), Muğla'nın Marmaris İlçesinde sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Konferansta, kaçak tekne ile charter yapanların önüne geçilmesi ve Yunanistan'daki seyir izinleri, vergi ve ücretler hakkında çözüm üretildi. Ayrıca, Mavi Tura gelecek olan tatilciler için güvenliğin önemi vurgulandı ve İngilizler ile Almanların yeniden ağırlıklı müşteriler olduğu belirtildi.