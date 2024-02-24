Zonguldak Halk Pazarında Fiyatlar Pahalı Olduğu İçin Vatandaşlar Sadece Etiketlere Bakıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Zonguldak Halk Pazarında Fiyatlar Pahalı Olduğu İçin Vatandaşlar Sadece Etiketlere Bakıyor

Zonguldak Halk Pazarında Fiyatlar Pahalı Olduğu İçin Vatandaşlar Sadece Etiketlere Bakıyor

Zonguldak'ta her hafta kurulan halk pazarında fiyatların yüksek olması nedeniyle vatandaşlar sadece tezgahlara bakmakla yetinerek alışveriş yapmak zorunda kaldılar. Elma 20 lira, Portakal 15 lira, Marul 30 lira, Domates 50 lira, Patates 17 lira, Soğan 12 lira, Pırasa 25 lira ve Salatalık 25 liradan satıldı.

24.02.2024 12:55  Güncelleme: 13:07
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Zonguldak'ta halk pazarında fiyatların pahalı olması nedeniyle vatandaşlar sadece etiketlere bakmakla yetindi.

Zonguldak'ta her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri Soğuksu semtinde kurulan halk pazarı yoğun günlerinden birini yaşadı.

Vatandaşlar kendilerine ucuz ve kaliteli ürünü almak için birbirleriyle yarışa girdi.

Ancak fiyatların pahalı olması nedeniyle vatandaşlar sadece tezgahlara bakmakla yetindi.

Tezgahlarda, Elma 20 lira, Portakal 15 lira, Marul 30 lira, Domates 50 lira, Patates 17 lira, Soğan 12 lira ve Pırasa 25 ve Salatalık 25 liradan satıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Zonguldak Halk Pazarında Fiyatlar Pahalı Olduğu İçin Vatandaşlar Sadece Etiketlere Bakıyor - Son Dakika

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