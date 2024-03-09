Zonguldak Halk Pazarında Fiyatlar Vatandaşları Memnun Etti

Zonguldak'ta halk pazarındaki fiyatlar vatandaşları memnun etti.
Zonguldak'ta her hafta çarşamba ve cumartesi günleri kurulan halk pazarı yoğun günlerinden birini yaşadı.
Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren pazara gelerek kendilerine en uygun ve en ucuz ürün almak için mücadele verdi. Öte yandan pazarın geçtiğimiz haftaya oranla uygun olması vatandaşın alım gücünü arttırdı.
Tezgahlarda, Salatalık 35 lira, havuç 20 lira, marul 15 lira, biber 60 lira, domates 35 lira, patlıcan 50 lira, patates 20 lira, soğan 17 lira, elma 25 lira, ıspanak 25 lira, portakal 15 liradan alıcı buldu. - ZONGULDAK
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Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliğin sürüyor olması ve teknoloji hisselerindeki düşüşlerle bu hafta karışık bir seyir izlenirken gözler bu ülkenin gelecek hafta salı günü açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde gelinlik üretimi yapan bir firma, yaklaşık 8 bin kozadan sembolik bir gelinlik tasarladı. Firma, ipekböcekçiliği üretimini yapılan ilçeye dikkat çekmek amacıyla bu tasarımı gerçekleştirdi. Gelinlik, düzenlenecek olan bir defilede sergilenecek ve talep olması durumunda seri üretime geçilebilecek.
Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB), 70. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Ankara'da bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, veteriner hekimliğinde yaşanan sorunlar, hayvan sağlığına ve toplum sağlığına etkileri, TVHB'nin çalışmaları, hayvan hakları ve sahipsiz hayvan popülasyonu sorunu gibi konular ele alındı. TVHB Başkanı Murat Arslan, veteriner hekimliğin Türkiye'de stratejik bir meslek olduğunu vurgulayarak, gelecekte salgınlar, gıda kıtlığı, antibiyotik direnci gibi küresel sorunlarla daha fazla karşılaşılacağını belirtti ve yetkilileri uyardı. Ayrıca, veteriner hekimlerin Cumhuriyet döneminde önemli katkılar sağladığına dikkat çekildi.
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen Anadolu merinosunda, ikizlik oranı yüksek 'elit sürü' sayesinde 2027 yılındaki doğum sezonuyla beraber 4 bin 500 kuzuya ulaşılması hedefleniyor.
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Uluslararası Anadolu Maliye Kongresi' Anadolu Üniversitesi İİBF Prof. Dr. İhsan Erkul Konferans Salonunda başladı. Kongreye, akademisyenler, öğrenciler ve sektör temsilcileri katıldı. Kongre, maliye alanındaki güncel konuların tartışılacağı bir platform sağlamayı hedefliyor.
Adıyaman'ın Koru köyünde yapılması planlanan taş ocağına karşı köylülerin tepkisi devam ediyor. Köylüler, taş ocağının doğaya zarar vereceğini ve su kaynaklarının kirleneceğini savunarak protesto gösterisi düzenledi.
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 'B2den 'B+'ya yükseltirken, not görünümünü de durağandan pozitife çıkardı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "12 yıl sonra gelen bu not artışında, Türkiye'nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu. Makro-finansal istikrarın daha da güçlenmesiyle böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek" dedi.
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