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Zonguldak Havalimanı'nda pist temizleme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Zonguldak Havalimanı'nda pist temizleme çalışmaları sürüyor

24.01.2022 19:07
Zonguldak Havalimanı'nda pist temizleme çalışmaları sürüyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havalimanı'nda uçakların rahat iniş ve kalkış yapmaları için pist ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havalimanı'nda uçakların rahat iniş ve kalkış yapmaları için pist ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Yoğun kar yağışı yüzünden Türkiye'nin birçok yerinde uçuş seferleri iptal edilirken Zonguldak Havalimanı uçuşlarını aralıksız sürdürüyor. ZONHAV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Kahya, açıklamasında Zonguldak Havalimanına inen uçakların eksi, buzlu havalarda rahat iniş ve kalkış yapabildiklerini ifade etti. Kahya, "Havaalanımıza karlı ve buzlu havalarda inen ve kalkan uçaklarımızın buzlanmaya karşı ilaçlanması için Almanya'dan ithal ettiğimiz De-İcer (Enteiser) aracı Buz çözücü araçla yapılan ilaçlama sonucu hava sıcaklığı – (eksi) derecelerde de olsa uçaklarımızın kalkışında sorun yaşanmıyor" dedi. - ZONGULDAK

Zonguldak Havalimanı'nda pist temizleme çalışmaları sürüyor

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Zonguldak, Türkiye, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zonguldak Havalimanı'nda pist temizleme çalışmaları sürüyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Zonguldak Havalimanı'nda pist temizleme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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