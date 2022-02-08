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Zonguldak Havalimanı'nın faaliyetleri konuşuldu - Son Dakika

Zonguldak Havalimanı'nın faaliyetleri konuşuldu

08.02.2022 16:48
Zonguldak Havalimanı'nın faaliyetleri konuşuldu

Zonguldak Havalimanı'nın faaliyetleri ve mevcut durumu Zonguldak Vali Mustafa Tutulmaz'ın düzenlediği toplantıda görüşüldü.

Zonguldak Havalimanı'nın faaliyetleri ve mevcut durumu Zonguldak Vali Mustafa Tutulmaz'ın düzenlediği toplantıda görüşüldü.

Valilik toplantı salonunda Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında Zonguldak Özel Sivil Havacılık San.Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Kahya, Yönetim Kurulu Üyesi Bahattin Emeç ve Havalimanı Müdürü Hasan Özşahin hazır bulundu. Havalimanı'nın faaliyetleri ve mevcut durumu toplantıda masaya yatırılarak değerlendirildi. - ZONGULDAK

Zonguldak Havalimanı'nın faaliyetleri konuşuldu

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Havacılık, Zonguldak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zonguldak Havalimanı'nın faaliyetleri konuşuldu - Son Dakika Ekonomi


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