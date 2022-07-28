Toplu iş görüşmelerinde anlaşamayınca 19 işçi greve başladı - Son Dakika
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Toplu iş görüşmelerinde anlaşamayınca 19 işçi greve başladı

28.07.2022 11:08
Toplu iş görüşmelerinde anlaşamayınca 19 işçi greve başladı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Ece Seramik'te toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı, işçiler greve çıktı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Ece Seramik'te toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı, işçiler greve çıktı.

Ece Seramik Akrilik Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.'de 18 Mart 2022 tarihinde başlayan TİS görüşmelerinden bugüne kadarki süreç içinde sendikanın tüm çabalarına rağmen sonuç alınmadığını belirten Petrol-İş Sendikası Düzce Şube Başkanı Ali Işık, bugün itibariyle "Bu işyerinde grev vardır", "İş, ekmek yoksa barışta yok", "Direne direne kazanacağız" sloganlarıyla greve çıktıklarını söyledi.

Petrol-İş Sendikası Düzce Şube Başkanı Ali Işık, grev ile ilgili şunları söyledi;

"Yaklaşık 5 aylık TİS sürecini geride bırakmamıza rağmen anlaşma sağlayamadık. Enflasyon rakamları ortada. Yaşam koşulları zorlaştı. Asgari ücretle geçinmek mümkün değil. Ece Seramik'teki üyelerimizin daha insanca yaşam koşullarına kavuşması için mücadele veriyoruz. Müzakereler neticesinde sözleşme bitsin isterdik ancak olmadı. Ece Seramik grevinin başarıya ulaşması için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Ece Seramik işçisi asla yalnız kalmayacak. Kararlıyız, grevimiz kazanımla bitecek." - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Toplu iş görüşmelerinde anlaşamayınca 19 işçi greve başladı - Son Dakika

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