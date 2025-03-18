Zonguldak\'ta 194 Bin Araç Trafikte

Türkiye genelinde Şubat ayında 136 bin 810 adet taşıt trafiğe kaydedilirken, Zonguldak'taki trafiğe kayıtlı araç sayısı 194 bin 543 oldu.

TÜİK; 2025 yılı Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini paylaştı. Zonguldak'ta ise Şubat 2025 itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 194 bin 543 olarak kaydedildi. Kentte en fazla bulunan araç türü 109 bin 954 ile otomobiller olurken, 32 bin 283 motosiklet, 27 bin 957 kamyonet, 10 bin 763 traktör, 6 bin 888 kamyon, 4 bin 230 minibüs, 1.810 otobüs ve 658 özel amaçlı araç trafikte yer aldı. - ZONGULDAK