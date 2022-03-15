Zonguldak'ta 2022 yılı Şubat ayında 396 konut satıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta 2022 yılı Şubat ayında 396 konut satıldı

15.03.2022 13:08
Zonguldak'ta 2022 yılı Şubat ayında 396 konut satıldı

TÜİK'in verilerine göre Zonguldak'ta 2022 yılı Şubat ayında 396 konut satıldı.

TÜİK'in verilerine göre Zonguldak'ta 2022 yılı Şubat ayında 396 konut satıldı.

TÜİK, Şubat 2022 konut satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre 2022 yılının ilk ayında 315 konut satışı gerçekleştirilirken Şubat ayında ise 396 konut satıldı. 2013-2022 yılları arasındaki konut satış istatistikleri ise şöyle:

"2013 yılı 5 bin 210, 2014 yılı 5 bin 181, 2015 yılı 6 bin 773, 2016 yılı 6 bin 703, 2017 yılı 6 bin 551, 2018 yılı 6 bin 670, 2019 yılı 6 bin 995, 2020 yılı 6 bin 849, 2021 yılı 6 bin 266, 2022 yılı Ocak-Şubat ayı 711." - ZONGULDAK

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Türkiye İstatistik Kurumu, Zonguldak, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zonguldak'ta 2022 yılı Şubat ayında 396 konut satıldı - Son Dakika


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