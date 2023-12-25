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Zonguldak'ta 2023 yılında 7 bin 509 kişi işe yerleşti - Son Dakika
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Zonguldak'ta 2023 yılında 7 bin 509 kişi işe yerleşti

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Şentürk, 2023 yılında Toplum Yararına Programı kapsamında 7 bin 509 kişinin işe yerleştirildiğini açıkladı. Şentürk, 2024 yılında da benzer çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Zonguldak\'ta 2023 yılında 7 bin 509 kişi işe yerleşti
25.12.2023 - 16:22,
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Çalışma ve İş Kurumu Zonguldak İl Müdürü Şentürk, 2023 yılı itibari ile 7 bin 509 kişinin Toplum Yararına Programı dahilinde işe yerleştiğini açıkladı.

2024 yılındaki hedeflere de dikkat çeken Şentürk şöyle dedi:

"2023 yılı içerisinde Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda işverenlerle beraber koordine olarak çalıştık. Bu çalışmalar sonucunda ilimizde Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na ve kamu alımının haricinde özel sektörde işe yerleştirme sayısı 2023 yılı bugünkü tarih itibariyle 7509 kişi olmuştur. Bu 7509 kişi sayısı bize şunun aktarımını yapmaktadır. Bizim yıllık hedef olarak ilimize verilen hedefler 7493 kişi iken ilimiz yüzde yüzlük bir hedefi gerçekleştirmiş olup yedi bin beş yüz dokuz kişi özel sektörde il ve ilçelerimizde işe yerleştirilmiş bulunmaktadır. Kamu Tevfikiye Taş Kömürü Kurumu'na da ilimizde en son dönemde de 1500 kişi işe alınmıştır. Onların işlemleri zaten Türkiye Taşdemir Kurulu tarafından yürütülmektedir. Biz 2022'nin kayıtlı işsiz sayısına baktığımızda bu sayılar 28 bin civarındayken 2023 yılı sonunda kayıtlı işsizimize baktığımızda da bayağı bir düşüş olmuş olup bunun sayısını yaklaşık 20000 civarında olduğunu görmekteyiz. Arkadaşlarımızın üstü çalışmaları, işverenlerimizin de kurumumuza olan güvenleri doğrultusunda beraber çalışılarak il ve ilçelerde yedi bin beş yüz sayısına ulaştık. Bu iki bin yirmi dört yılı içerisinde daha özverili bir şekilde devam edecektir. TSO'ya, kamu kuruluşlarına ve özel sektör işverenlerimize bu çalışmalarından dolayı bize beraber çalışmalarından dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz .Toplum Yararına Proje kapsamında da projelerimiz devam etmektedir. Iki bin yirmi üç yılı içerisinde Milli Eğitim, Zonguldak Valiliği ve kaymakamlıklarla projelerimiz oldu. İki bin yirmi dört yılı içerisinde de bu projelerimiz devam edecektir. Bununla ilgili de kamuoyuna tekrar açıklamalarda bulunacağız." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Zonguldak, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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