Zonguldak'ta balıkçılar yeni sezon için gün sayıyor

Zonguldak'ta, denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle yeni sezon için hazırlıklarını hızlandıran balıkçılar, sezonun bereketli geçmesini bekliyor.

Sezonun başlamasına sayılı günler kala "vira bismillah" diyecekleri anı bekleyen balıkçılar, Kozlu Limanı'nda hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu kapsamında teknelerini boyayan, motorları bakımdan geçiren ve yırtık ağlarını onaran balıkçılar, bu yıl özellikle palamudun bol olacağı beklentisi içerisinde.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, gazetecilere, yeni sezon için hazırlıkları sürdürdüklerini söyledi.

Yeni sezondan umutlu olduklarını belirten Kayhan, "Kıyı balıkçılığı açısından bu yıl palamut erken başladı. 10 Ağustos'tan itibaren epey bir palamut oldu. Palamut açısından iyi bir sezon olacak." dedi.

Kayhan, geçen yıla ilişkin değerlendirme yaparak, "Kozlu balıkçı barınağımızda geçen yıl 1500 ton balık çıktı. Bu yıl ise bunun rekorla kırılacağını tahmin ediyoruz. Bu yıl halkımıza balık yedirmek istiyoruz ancak halkımız ucuz balık yiyemiyor. Kıyı balıkçılığın yakaladığı az bir balık. Endüstriyel balıkçıların 1 Eylül'den sonra yakalayacakları bol balık fiyatları da indirecektir." diye konuştu.