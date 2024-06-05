Ekonomi

Zonguldak'ta halk pazarında fiyatlarda düşüş yaşandı.

Zonguldak'ta her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri Soğuksu semtine kurulan halk pazarında fiyatlarda düşüş yaşandı.

Fiyatların geçtiğimiz haftaya göre düşmesi nedeniyle ürünler yoğun ilgi gördü.

Vatandaşlar hem kaliteli hemde ucuz ürünü alabilmek için birbirleri ile yarış içerisine girdi

Tezgahlarda, Patates 20 lira, Soğan 15 lira, domates 20 lira, dolma biber 30 lira, salatalık 20 lira, fasülye 35 lira, kiraz 60 lira, erik 50 lira'dan alıcı buldu. - ZONGULDAK