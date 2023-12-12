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Zonguldak'ta Hibe Desteğiyle Açılan İşyerleri Proje Takip Sürecini Tamamladı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Hibe Desteğiyle Açılan İşyerleri Proje Takip Sürecini Tamamladı

Zonguldak'ta ikamet eden Ekrem Yavuz ve Mustafa Açıkgöz, İşkur'un hibe desteğinden yararlanarak açtıkları işyerlerinde başarılı bir şekilde faaliyetlerini sürdürdü. Yavuz halı ve koltuk hizmeti, Açıkgöz ise hayvancılık projesiyle başarılı sonuçlar elde etti.

Zonguldak\'ta Hibe Desteğiyle Açılan İşyerleri Proje Takip Sürecini Tamamladı
12.12.2023 - 16:57,
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Zonguldak'ta iki kişi hibe desteğinden yararlanarak açtıkları işyerinde proje takip sürecini tamamladı.

Zonguldak'ta ikamet eden Ekrem Yavuz ve Mustafa Açıkgöz, İşkur'un 2020/2 döneminde başvurdukları hibe desteğinden yararlanarak açtıkları işyerlerinde 3 yıl başarılı bir şekilde sürdürerek proje takip sürecini tamamladılar. Yetkili komisyon tarafından kuruluş işlemleri, işletme giderleri ve demirbaş desteği alan Ekrem Yavuz halı ve koltuk hizmeti alanında, Mustafa Açıkgöz ise 3 adet simental ırkı süt sığırı için başvuruda bulunduğu hayvancılık projesini başarılı bir şekilde tamamladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Zonguldak'ta Hibe Desteğiyle Açılan İşyerleri Proje Takip Sürecini Tamamladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Hibe Desteğiyle Açılan İşyerleri Proje Takip Sürecini Tamamladı - Son Dakika
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