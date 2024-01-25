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Zonguldak'ta ihtiyaç sahiplerine taşlı kömür dağıtıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta ihtiyaç sahiplerine taşlı kömür dağıtıldı

Zonguldak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ihtiyaç sahibi hanelere dağıtılan kömürlerde kabul edilebilir düzeyin üzerinde taş çıktığı iddiaları üzerine yapılan tespitlerle 70 haneye ilave aynı miktarda kömür verildiğini açıkladı. Taş çıkan kömürlerin de yeniden verileceği belirtildi.

Zonguldak\'ta ihtiyaç sahiplerine taşlı kömür dağıtıldı
25.01.2024 - 21:17,  Güncelleme: 21:19
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Zonguldak'ta ihtiyaç sahiplerine dağıtılan kömürde kabul edilebilir düzeyin üzerinde taş çıktığı beyanların üzerine yapılan tespitlerle 70 haneye aynı miktarda ilave kömür verildiği açıklandı.

Zonguldak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ihtiyaç sahibi hanelere dağıtılan kömürlerle ilgili kamuoyunda yer alan iddialar ve müracaatlarda kabul edilebilir düzeyin üzerinde taş çıktığı beyanları üzerine 70 haneye ilave aynı miktarda kömür verildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından ihtiyaç sahibi hanelere dağıtılan kömürlerle ilgili basınımızda yapılan haberler, muhtarlarımız ve hak sahipleri tarafından vakfımıza yapılan müracaatlarda dağıtılan kömürlerde kabul edilebilir düzeyin üzerinde taş çıktığı beyanlarıyla ilgili vakfımızca yerinde yapılan tespitlerle 70 haneye ilave aynı miktarda kömür verilmiştir. Kabul edilebilir düzeyin üzerinde taş çıkan hak sahiplerinin kömürleri de yeniden verilecektir. Konu Valiliğimizce titizlikle takip edilmekte olup kömür tedarik noktasında yetkili olan kurumlara gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Zonguldak'ta ihtiyaç sahiplerine taşlı kömür dağıtıldı - Son Dakika


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