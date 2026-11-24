Zonguldak'ta 2026 yılının ilk dokuz ayında 3 bin 292 daireye yapı ruhsatı verilirken, yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84,7 artarak bin 745'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı. Zonguldak'ta yılın ilk çeyreğinde bin 158, ikinci çeyreğinde bin 208, üçüncü çeyreğinde ise 926 daireye yapı ruhsatı verildi. Geçen yılın ilk dokuz ayında 3 bin 226 olan ruhsat verilen daire sayısı, bu yıl yüzde 2 arttı.

Kentte temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte yapı ruhsatı verilen daire sayısı geçen yıl 923, bu yıl ise 926 olarak kayıtlara geçti.

Yapı kullanma izinlerinde yüzde 84,7 artış

Zonguldak'ta yılın ilk çeyreğinde 568, ikinci çeyreğinde 606, üçüncü çeyreğinde ise 571 daireye yapı kullanma izin belgesi verildi. Geçen yılın ilk dokuz ayında 945 olan bu sayı, 2026 yılının aynı döneminde bin 745'e yükseldi.

Batı Karadeniz'in komşu illerinden Bartın'da üçüncü çeyrekte 534, Karabük'te ise 449 daireye yapı ruhsatı verildi. Aynı dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı Bartın'da 480, Karabük'te 201 oldu. Türkiye genelinde ise üçüncü çeyrekte yapı ruhsatı verilen daire sayısı 289 bin 616 olarak açıklanırken, ruhsat verilen binaların yüzölçümü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 arttı.