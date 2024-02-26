Zonguldak\'ta Lavuar Alanı Müze ve Çocuk Parkı Olarak Hizmet Verecek

Ekonomi

Zonguldak'ta 1957 yılında işletmeye açılan ve 2002 yılında devreden çıkartılan Lavuar Alanı; müze, seminer salonu, amfi tiyatro ve çocuk parkıyla halka hizmet veren bir tesise dönüştürülüyor.

Zonguldak'ta bir süre önce ihalesi yapılan Lavuar Alanı projesinde çalışmalar devam ediyor. Fore kazık çalışması süren alanda, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte şehirde nefes alacak noktalardan biri haline gelecek.

Çalışmalar tamamlandığında Lavuar Alanın içerisinde, müze, seminer salonu, amfi tiyatro ve çocuk parklarıyla hizmet vermeye başlayacak.

Çalışmaların tamamlanıp halka hizmete açılacağını belirten AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, "Lavuar alanındaki çalışmalar son sürat devam ediyor. Firma çalışmalarını yapıyor. İhalesi yapıldı yer teslimi biliyorsunuz yapılmıştı. Firmamız çalışmalarını son sürat devam ettiriyor. Gerek müzesi gerek anti tiyatrosu. Tıpkı İstanbul'da ki Gazhane gibi. Gazhane parkındaki amfi tiyatro gibi. Yapılacak alanda ki çalışmalar devam ediyor. Yakın bir zamanda kazasız belasız bitirilip vatandaşımızın hizmetine açılacak. Kıymetli bir alanı da şehrimiz kazanmaya başlayacak. Bitiş tarihi tam olarak belli değil. Sözleşme tarihinde önce firmamız bitirebilir mi bir takım zorluklar yaşayabilir mi? Bunlar sahada belli olacak şeyler. Etrafında vatandaşlarımızın çocukları ile vakit geçirecekleri yerler olacak. Müze olacak, seminer salonu olacak, kulelerin dibinde etkinlikler yapılabilecek amfi tiyatro şeklinde" dedi. - ZONGULDAK